Погребняк: На 80% уверен, что этот сезон станет для меня последним

«Буду честен, взял у Викторовича (президент “Урала” Григорий Иванов) полдня на раздумье. В принципе, решение далось легко, ребят всех знаю, весь персонал, потому что был тут на протяжении двух лет, поэтому и решил присоединиться, тренер тоже был заинтересован… Я не насытился, я хочу играть, даже в отпуске через день играл в футбол с друзьями, партнерами по бизнесу на довольно-таки профессиональном уровне. Наверное, сейчас я на 80% могу сказать, что этот сезон станет для меня последним», — сказал Погребняк в интервью, видеозапись которого опубликована на YouTube-канале «Урала».