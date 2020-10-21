Погребняк: На 80% уверен, что этот сезон станет для меня последним
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Футболист екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк сказал, что уверен на 80%, что нынешний сезон станет для него последним в карьере.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Футболист екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк сказал, что уверен на 80%, что нынешний сезон станет для него последним в карьере.
Погребняк в июле покинул «Урал» по истечении срока контракта, а 16 октября объявил о возвращении в команду.
«Буду честен, взял у Викторовича (президент “Урала” Григорий Иванов) полдня на раздумье. В принципе, решение далось легко, ребят всех знаю, весь персонал, потому что был тут на протяжении двух лет, поэтому и решил присоединиться, тренер тоже был заинтересован… Я не насытился, я хочу играть, даже в отпуске через день играл в футбол с друзьями, партнерами по бизнесу на
«Мы расстались с екатеринбургским клубом в хороших, теплых отношениях, но я никогда не исключал возможности, что смогу вернуться в Екатеринбург в роли футболиста или работника клуба. Поэтому решение о завершении карьеры я принимать не торопился. Я поддерживал себя в хорошей форме, играл в футбол, потому что чувствую в себе еще силы, азарт, желание, что могу помочь команде на данном этапе на высоком уровне», — сказал 36-летний Погребняк.