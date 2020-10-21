Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Нижний Новгород
Химки
00
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо Бр
Тамбов
00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Енисей
Спартак
10
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Текстильщик
Арсенал Т
00
Футбол. Кубок России
17:00
Оренбург
Сочи
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
Ротор
Футбол. Кубок России
14:00
Велес
Урал
13
Футбол. Кубок России
18:30
Шинник
Ахмат
Футбол. Кубок России
19:00
Чертаново
Уфа
Футбол. Еврокубки
19:55
Зальцбург
Локомотив
Футбол. Еврокубки
19:55
Реал
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Мидтьюлланн
Аталанта
Все события
Фоторепортажи
17В этой Лиге чемпионов сыграют 17 бывших игроков РПЛ
19Сборная России упустила победу над Турцией в Лиге наций
13:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тамбов» сообщил о четырех игроках «молодежки», заболевших коронавирусом

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «Тамбов» уведомил Российскую премьер-лигу (РПЛ), что по итогам проведенного тестирования на коронавирусную инфекцию у четырех представителей молодежной команды были выявлены положительные результаты, сообщает пресс-служба лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Положительные тесты сдали три футболиста и один член персонала. Помимо РПЛ, «Тамбов» проинформировал о случившемся регионального представителя Роспотребнадзора.

«Указанные лица изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей. Назначены даты контрольного тестирования», — говорится в сообщении РПЛ.

 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
«Зенит» — с нулем. «Краснодар» — с характером
Гимнастка вошла в топ-25 самых сексуальных женщин России (фото)
Рекорды Месси и победа Сульшера в Париже. Обзор Лиги чемпионов
Коронавирус добрался до русского биатлона: есть первая жертва
Криштиану Роналду кардинально сменил имидж (фото)
Бышовец — о «Зените»: Ощущение, что это игра чемпионата России
Куртки Xiaomi с утеплителем из аэрогеля продают по суперцене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь