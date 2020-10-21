«Тамбов» сообщил о четырех игроках «молодежки», заболевших коронавирусом
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «Тамбов» уведомил Российскую
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «Тамбов» уведомил Российскую
Положительные тесты сдали три футболиста и один член персонала. Помимо РПЛ, «Тамбов» проинформировал о случившемся регионального представителя Роспотребнадзора.
«Указанные лица изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей. Назначены даты контрольного тестирования», — говорится в сообщении РПЛ.