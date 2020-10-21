КДК РФС отклонил протест «Рубина» на работу судьи Вилкова в матче с «Краснодаром»

Встреча состоялась в Краснодаре в субботу и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В конце первого тайма Вилков назначил пенальти, после того как мяч в штрафной гостей попал в руку игроку казанской команды Илье Самошникову. Арбитр указал на 11-метровую отметку после подсказки видеоассистента рефери (VAR).

Вилков просмотрел эпизод уже после того, как мяч был введен в игру после паузы, что нарушает протокол VAR. В протоколе об использовании VAR есть отдельный пункт, в котором говорится, что матч может быть признан недействительным из-за нарушения. В службе коммуникаций РФС 18 октября сообщили ТАСС, что не видят оснований для переигровки матча.