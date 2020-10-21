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16:42 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС отклонил протест «Рубина» на работу судьи Вилкова в матче с «Краснодаром»

МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонил протест «Рубина» на работу главного арбитра Михаила Вилкова в матче с «Краснодаром». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Рубин» ранее подал протест на работу Вилкова в матче 11-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги в связи с нарушением протокола VAR.

«Протест отклонен. Будем жать мотивировочную часть», — сообщили в пресс-службе «Рубина».

Встреча состоялась в Краснодаре в субботу и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В конце первого тайма Вилков назначил пенальти, после того как мяч в штрафной гостей попал в руку игроку казанской команды Илье Самошникову. Арбитр указал на 11-метровую отметку после подсказки видеоассистента рефери (VAR).

Вилков просмотрел эпизод уже после того, как мяч был введен в игру после паузы, что нарушает протокол VAR. В протоколе об использовании VAR есть отдельный пункт, в котором говорится, что матч может быть признан недействительным из-за нарушения. В службе коммуникаций РФС 18 октября сообщили ТАСС, что не видят оснований для переигровки матча.

Во время загрузки произошла ошибка.
Краснодар
3:1
Первый тайм: 1:0
Рубин
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