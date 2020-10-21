КДК РФС отклонил протест «Рубина» на работу судьи Вилкова в матче с «Краснодаром»
МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/.
МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/.
«Рубин» ранее подал протест на работу Вилкова в матче 11-го тура Тинькофф — Российской
«Протест отклонен. Будем жать мотивировочную часть», — сообщили в
Встреча состоялась в Краснодаре в субботу и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В конце первого тайма Вилков назначил пенальти, после того как мяч в штрафной гостей попал в руку игроку казанской команды Илье Самошникову. Арбитр указал на 11-метровую отметку после подсказки видеоассистента рефери (VAR).
Вилков просмотрел эпизод уже после того, как мяч был введен в игру после паузы, что нарушает протокол VAR. В протоколе об использовании VAR есть отдельный пункт, в котором говорится, что матч может быть признан недействительным