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19:38 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» получил предписание провести следующую домашнюю игру РПЛ без зрителей

МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Спартак» получил предписание о проведении домашнего матча 13-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» без зрителей. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

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Матч «Спартак» — «Ростов» запланирован на 31 октября.

Спартак (Москва)

«Спартак» получил предписание провести игру без зрителей, — сказал Фетисов.

Ростов (Ростов-на-Дону)

Тушинский суд Москвы 12 октября оштрафовал «Спартак» на 300 тыс. рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче 10-го тура РПЛ против петербургского «Зенита».

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