«Спартак» получил предписание провести следующую домашнюю игру РПЛ без зрителей

МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Спартак» получил предписание о проведении домашнего матча 13-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» без зрителей. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.