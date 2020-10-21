«Спартак» получил предписание провести следующую домашнюю игру РПЛ без зрителей
МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Спартак» получил предписание о проведении домашнего матча 13-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Спартак» получил предписание о проведении домашнего матча 13-го тура Тинькофф — Российской
Матч «Спартак» — «Ростов» запланирован на 31 октября.
«Спартак» получил предписание провести игру без зрителей, — сказал Фетисов.
Тушинский суд Москвы 12 октября оштрафовал «Спартак» на 300 тыс. рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче 10-го тура РПЛ против петербургского «Зенита».