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19:52 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Соболев выбыл на три недели из-за травмы мениска

ТАСС, 21 октября. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев выбыл из-за травмы на срок около трех недель. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

У 23-летнего форварда диагностировано повреждение мениска. Отмечается, что травму игрок получил на тренировке. В текущем сезоне он сыграл в 11 матчах, в которых забил четыре гола и отдал две передачи.

Спартак (Москва)

К тренировкам в общей группе вернулись защитники Георгий Джикия и Самуэль Жиго. Россиянин отбыл срок карантина после того, как его тест на коронавирус показал сомнительный результат, француз восстановился после мышечного повреждения.

В следующем туре Тинькофф — Российской премьер-лиги «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром» 24 октября.

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