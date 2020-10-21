Футболист «Спартака» Соболев выбыл на три недели из-за травмы мениска

У 23-летнего форварда диагностировано повреждение мениска. Отмечается, что травму игрок получил на тренировке. В текущем сезоне он сыграл в 11 матчах, в которых забил четыре гола и отдал две передачи.

Спартак (Москва) Все о команде

К тренировкам в общей группе вернулись защитники Георгий Джикия и Самуэль Жиго. Россиянин отбыл срок карантина после того, как его тест на коронавирус показал сомнительный результат, француз восстановился после мышечного повреждения.