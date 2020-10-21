Клубы РПЛ оштрафованы на 245 тыс. рублей за нарушения санитарного регламента в 11-м туре
ТАСС, 21 октября.
ТАСС, 21 октября.
По итогам тура за нарушения санитарных норм на 30 тыс. руб. оштрафованы подмосковные «Химки» и «Ростов», на 35 тыс. руб. — московские «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА, на 40 тыс. руб. — петербургский «Зенит» и московское «Динамо».
«Локомотив» и «Спартак» получили штраф в размере 40 и 60 тыс. рублей соответственно за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок. Тренеры команд должны будут выплатить штраф за выход за пределы технической зоны: Доменико Тедеско («Спартак») — 20 тыс. руб., Марко Николич («Локомотив») — 30 тыс. руб.
Футболисты «Химок» в матче со «Спартаком» (2:3) получили шесть предупреждений, за что клуб выплатит штраф в размере 100 тыс. рублей. «Зенит» обыграл «Сочи» (3:1), гости получили штраф за демонстрацию баннера с ненормативной лексикой (50 тыс. руб.), а петербургский клуб — за использование болельщиками пиротехники (5 тыс. руб.).