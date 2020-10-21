Клубы РПЛ оштрафованы на 245 тыс. рублей за нарушения санитарного регламента в 11-м туре

По итогам тура за нарушения санитарных норм на 30 тыс. руб. оштрафованы подмосковные «Химки» и «Ростов», на 35 тыс. руб. — московские «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА, на 40 тыс. руб. — петербургский «Зенит» и московское «Динамо».

«Локомотив» и «Спартак» получили штраф в размере 40 и 60 тыс. рублей соответственно за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок. Тренеры команд должны будут выплатить штраф за выход за пределы технической зоны: Доменико Тедеско («Спартак») — 20 тыс. руб., Марко Николич («Локомотив») — 30 тыс. руб.