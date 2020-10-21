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21:14 (мск), источник: ТАСС

Клубы РПЛ оштрафованы на 245 тыс. рублей за нарушения санитарного регламента в 11-м туре

ТАСС, 21 октября. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал клубы Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) на общую сумму 245 тыс. рублей за нарушения болельщиками санитарного регламента в 11-м туре чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: РИА "Новости"

По итогам тура за нарушения санитарных норм на 30 тыс. руб. оштрафованы подмосковные «Химки» и «Ростов», на 35 тыс. руб. — московские «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА, на 40 тыс. руб. — петербургский «Зенит» и московское «Динамо».

«Локомотив» и «Спартак» получили штраф в размере 40 и 60 тыс. рублей соответственно за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок. Тренеры команд должны будут выплатить штраф за выход за пределы технической зоны: Доменико Тедеско («Спартак») — 20 тыс. руб., Марко Николич («Локомотив») — 30 тыс. руб.

Футболисты «Химок» в матче со «Спартаком» (2:3) получили шесть предупреждений, за что клуб выплатит штраф в размере 100 тыс. рублей. «Зенит» обыграл «Сочи» (3:1), гости получили штраф за демонстрацию баннера с ненормативной лексикой (50 тыс. руб.), а петербургский клуб — за использование болельщиками пиротехники (5 тыс. руб.).

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