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21 октября, источник: Спорт РИА Новости

Матчи «Спартака» до особого распоряжения будут проводиться без зрителей

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Согласно предписанию Роспотребнадзора, матчи на стадионе московского «Спартака» до особого распоряжения будут проводиться без зрителей, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

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«РПЛ получила предписание Роспотребнадзора, согласно которому матч 13-го тура премьер-лиги “Спартак” — “Ростов” должен быть проведен без зрителей. До особого распоряжения ограничение касается и последующих матчей на арене “Спартака”», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что в качестве причин в документе указаны эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (Санкт-Петербург), а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе.

Спартак (Москва)

«В документе прописан комплекс мер, которые “Спартаку” надлежит принять на ближайшем матче. Руководство лиги надеется, что принятие этих мер позволит снять ограничения в ближайшее время и следующие домашние встречи “Спартак” проведет со зрителями, — отмечается в тексте. — Общая задача субъектов РПЛ — не только продолжение чемпионата в условиях пандемии, но и безопасное проведение матчей со зрителями. Лига совместно с Российский футбольным союзом отстаивает эту позицию в диалоге с Роспотребнадзором и органами государственной власти».

Ростов (Ростов-на-Дону)

Встреча «Спартак» — «Зенит» прошла 3 октября на стадионе «красно-белых» и завершилась вничью 1:1. После матча Роспотребнадзор выявил ряд нарушений санитарных норм в условиях пандемии коронавируса на трибунах во время проведения игры. Дело «Спартака» рассматривалось Тушинским судом Москвы, который на прошлой неделе вынес вердикт о штрафе клуба в размере 300 тысяч рублей.

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