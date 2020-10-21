Матчи «Спартака» до особого распоряжения будут проводиться без зрителей

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«РПЛ получила предписание Роспотребнадзора, согласно которому матч 13-го тура премьер-лиги “Спартак” — “Ростов” должен быть проведен без зрителей. До особого распоряжения ограничение касается и последующих матчей на арене “Спартака”», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что в качестве причин в документе указаны эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (Санкт-Петербург), а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе.

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«В документе прописан комплекс мер, которые “Спартаку” надлежит принять на ближайшем матче. Руководство лиги надеется, что принятие этих мер позволит снять ограничения в ближайшее время и следующие домашние встречи “Спартак” проведет со зрителями, — отмечается в тексте. — Общая задача субъектов РПЛ — не только продолжение чемпионата в условиях пандемии, но и безопасное проведение матчей со зрителями. Лига совместно с Российский футбольным союзом отстаивает эту позицию в диалоге с Роспотребнадзором и органами государственной власти».

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