Матчи «Спартака» до особого распоряжения будут проводиться без зрителей

«РПЛ получила предписание Роспотребнадзора, согласно которому матч 13-го тура премьер-лиги “Спартак” — “Ростов” должен быть проведен без зрителей. До особого распоряжения ограничение касается и последующих матчей на арене “Спартака”», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в качестве причин в документе указаны эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (Санкт-Петербург), а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе.
«В документе прописан комплекс мер, которые “Спартаку” надлежит принять на ближайшем матче. Руководство лиги надеется, что принятие этих мер позволит снять ограничения в ближайшее время и следующие домашние встречи “Спартак” проведет со зрителями, — отмечается в тексте. — Общая задача субъектов РПЛ — не только продолжение чемпионата в условиях пандемии, но и безопасное проведение матчей со зрителями. Лига совместно с Российский футбольным союзом отстаивает эту позицию в диалоге с Роспотребнадзором и органами государственной власти».
Встреча «Спартак» — «Зенит» прошла 3 октября на стадионе «красно-белых» и завершилась вничью 1:1. После матча Роспотребнадзор выявил ряд нарушений санитарных норм в условиях пандемии коронавируса на трибунах во время проведения игры. Дело «Спартака» рассматривалось Тушинским судом Москвы, который на прошлой неделе вынес вердикт о штрафе клуба в размере 300 тысяч рублей.