«Спартак» будет играть без зрителей, несмотря на решение суда. Что происходит?

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий Кадры матча «Спартак» — «Сочи»

Вчера «Спартак» проиграл «Енисею» в Кубке России, но все равно пошел по турниру дальше — благодаря пачке мячей, забитых в игре с «Родиной». В Красноярске травмировался Понсе, самый забивной нападающий Тедеско в этом сезоне, а спустя несколько часов стало известно, что вылетел и другой форвард красно-белых: из-за повреждения мениска Соболев будет вынужден пропустить три-четыре недели.

Плохие новости для «Спартака» на этом не кончились. Телеграм-канал «Мутко против» первым дал инсайд о том, что матч 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» пройдет при пустых трибунах. По версии источника, Роспотребнадзор принял такое решение из-за того, что московский клуб нарушал правила санитарно-эпидемиологических норм на домашней игре с «Зенитом». Тогда журналистам и официальным лицам показалось, что на матче присутствует слишком много болельщиков, а Тушинский районный суд, признав клуб виновным, оштрафовал его на 300 тысяч рублей.

Пресс-служба «Спартака» официально подтвердила, что на матч с «Ростовом не пустят болельщиков, но при этом отметила другую причину произошедшего: «Игра должна пройти без зрителей в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией».

Если так, почему не закрывают другие московские стадионы?

Сразу возникло много вопросов: почему из-за вернувшегося коронавируса страдает только «Спартак»? Вскоре в СМИ появилось сообщение о том, что все матчи РПЛ с 13-го тура в Москве будут проходить без зрителей, но генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев эту информацию не подтвердил.

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий «Спартак» и «Зенит» ушли от поражения

«Пока никаких бумаг о закрытии трибун в Москве с 13-го тура нам не приходило», — сказал он в интервью Sport24.

Тем более возникал вопрос, как быть с Лигой чемпионов: «Локомотив» принимает «Баварию» на следующей неделе и уже начал реализацию билетов.

Однако позже РПЛ опубликовало официальное заявление по поводу произошедшего. В нем лига подтвердила, что наказан «Спартак» в том числе из-за нарушений санитарных мер на матче с «Зенитом».

«Лига получила предписание Роспотребнадзора, согласно которому матч 13-го тура российской Премьер-лиги “Спартак” — “Ростов” должен быть проведен без зрителей. В качестве причин в документе указаны эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча 10-го тура Тинькофф РПЛ “Спартак” — “Зенит”, а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе», — говорится в заявлении.

Таким образом решение суда вообще не имеет смысла — на нем «Спартак» частично оправдали, так как не стали закрывать «Открытие Арену» до конца года (о такой вероятности сообщалось накануне разбирательств), но позже Роспотребнадзор все-таки запретил зрителей на домашних матчах «Спартака».

Отдельный неприятный момент — эта часть заявления: «До особого распоряжения ограничение касается и последующих матчей на «Открытие Арене».

Таким образом, запрет, скорее всего, будет действовать не только на игру с «Ростовом».

Впрочем, владелец красно-белых Леонид Федун не стал сильно огорчаться из-за такого решения:

«Коснется ли это всех? Без понятия, но, скорее всего, да. Видите, в московской области тоже запретили, что сделаешь, такая статистика заболеваний. Главное, чтобы чемпионат не остановили», — сказал Федун.

Уже через два дня у «Спартака» игра в Краснодаре.