«Спартак» будет играть без зрителей, несмотря на решение суда. Что происходит?
Возвращаемся к нашим реалиям.
Возвращаемся к нашим реалиям.
Вчера «Спартак» проиграл «Енисею» в Кубке России, но все равно пошел по турниру дальше — благодаря пачке мячей, забитых в игре с «Родиной». В Красноярске травмировался Понсе, самый забивной нападающий Тедеско в этом сезоне, а спустя несколько часов стало известно, что вылетел и другой форвард красно-белых:
Плохие новости для «Спартака» на этом не кончились.
Если так, почему не закрывают другие московские стадионы?
Сразу возникло много вопросов: почему
«Пока никаких бумаг о закрытии трибун в Москве с 13-го тура нам не приходило», — сказал он в интервью Sport24.
Тем более возникал вопрос, как быть с Лигой чемпионов: «Локомотив» принимает «Баварию» на следующей неделе и уже начал реализацию билетов.
Однако позже РПЛ опубликовало официальное заявление по поводу произошедшего. В нем лига подтвердила, что наказан «Спартак» в том числе
«Лига получила предписание Роспотребнадзора, согласно которому матч 13-го тура российской
Таким образом решение суда вообще не имеет смысла — на нем «Спартак» частично оправдали, так как не стали закрывать «Открытие Арену» до конца года (о такой вероятности сообщалось накануне разбирательств), но позже Роспотребнадзор
Отдельный неприятный момент — эта часть заявления: «До особого распоряжения ограничение касается и последующих матчей на «Открытие Арене».
Таким образом, запрет, скорее всего, будет действовать не только на игру с «Ростовом».
Впрочем, владелец
«Коснется ли это всех? Без понятия, но, скорее всего, да. Видите, в московской области тоже запретили, что сделаешь, такая статистика заболеваний. Главное, чтобы чемпионат не остановили», — сказал Федун.
Уже через два дня у «Спартака» игра в Краснодаре.