Федун: «Спартак» изучает решение о закрытии стадиона на предмет дискриминации
МОСКВА, 22 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Спартак» изучает решение Роспотребнадзора о проведении ближайших матчей в Тинькофф — Российской
МОСКВА, 22 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Спартак» изучает решение Роспотребнадзора о проведении ближайших матчей в Тинькофф — Российской
Роспотребназдор запретил «Спартаку» проводить ближайшие домашние матчи со зрителями после встречи 10-го тура РПЛ против петербургского «Зенита». Согласно предписанию ведомства, «Спартак» наказан за нарушения масочного режима и социального дистанцирования.
«Мы его [предписание] изучаем, хотя если это решение принято только по одному пункту, то оно является дискриминационным и непонятным. Но если это правило установлено для всех, то мы его принимаем», — сказал Федун.
Тушинский суд Москвы 12 октября оштрафовал «Спартак» на 300 тыс. рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче против «Зенита».