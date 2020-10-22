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13:56 (мск), источник: ТАСС

Федун: «Спартак» изучает решение о закрытии стадиона на предмет дискриминации

МОСКВА, 22 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Спартак» изучает решение Роспотребнадзора о проведении ближайших матчей в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) на «Открытие-Арене» без зрителей. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун.

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Источник: РИА "Новости"

Роспотребназдор запретил «Спартаку» проводить ближайшие домашние матчи со зрителями после встречи 10-го тура РПЛ против петербургского «Зенита». Согласно предписанию ведомства, «Спартак» наказан за нарушения масочного режима и социального дистанцирования.

«Мы его [предписание] изучаем, хотя если это решение принято только по одному пункту, то оно является дискриминационным и непонятным. Но если это правило установлено для всех, то мы его принимаем», — сказал Федун.

Тушинский суд Москвы 12 октября оштрафовал «Спартак» на 300 тыс. рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче против «Зенита».

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