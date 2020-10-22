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14:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Кокорин раскритиковал россиян за зависть к богатым

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин раскритиковал отношение соотечественников к богатым людям. Интервью с футболистом опубликовано на YouTube-канале PeopleTalk.

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По мнению форварда, у россиян сложился стереотип, будто зарплаты футболистов формируются из налогов. Кроме того, Кокорин посетовал на завистливое отношение к тем, кто зарабатывает много денег.

«Я смотрю на Романа Абрамовича, у него три яхты по 200 метров. Смотрю и восхищаюсь. Мне неважно, где он заработал эти деньги, он мне импонирует. А у нас наоборот. Никто не хочет сказать, что, может быть, ему тяжело было», — отметил Кокорин.

В том же интервью форвард признался, что зарекся выпивать алкоголь в компании другого игрока Павла Мамаева. Он также подчеркнул, что его товарищ отказался от употребления спиртного.

Осенью 2019 года Мамаев и Кокорин освободились из колонии по УДО. Спортсмены были признаны виновными по уголовному делу о хулиганстве. Футболисты, известные по выступлениям за сборную России, стали участниками двух драк в центре Москвы осенью 2018-го. Летом 2020 года Мамаева оправдали по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Кокорин от судимости не избавился.

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