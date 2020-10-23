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01:00 (мск), источник: Sport24

«Спартак» и «Ростов» договорились об обмене кругами

Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» — «Ростов» пройдет в Ростове-на-Дону, утверждает «РБ-Спорт».

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Источник: Sport24

Поединок должен был состояться 31 октября в столице, однако из-за предписания Роспотребнадзора Москвы игру на «Открытие Арене» необходимо было провести без зрителей.

«Спартак» и «Ростов» договорились об обмене кругами. Матч 13-го тура пройдет в Ростове (где местный Роспотребнадзор разрешает проведение игры не более чем с 30 процентами вместимости стадиона), а игра 24-го тура (ориентировочно 4 апреля 2021 года) — в Москве (к тому моменту ситуация с коронавирусом в столице, возможно, нормализуется).

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