Поединок должен был состояться 31 октября в столице, однако из-за предписания Роспотребнадзора Москвы игру на «Открытие Арене» необходимо было провести без зрителей.

«Спартак» и «Ростов» договорились об обмене кругами. Матч 13-го тура пройдет в Ростове (где местный Роспотребнадзор разрешает проведение игры не более чем с 30 процентами вместимости стадиона), а игра 24-го тура (ориентировочно 4 апреля 2021 года) — в Москве (к тому моменту ситуация с коронавирусом в столице, возможно, нормализуется).