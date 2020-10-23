Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Астон Вилла
Лидс
Футбол. Зарубежный
22:00
Эльче
Валенсия
Футбол. Первый дивизион
24.10
СКА-Хабаровск
Чертаново
Все события
Фоторепортажи
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
17В этой Лиге чемпионов сыграют 17 бывших игроков РПЛ
12:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Дзюба отпустил усы и стал объектом шуток фанатов

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба отпустил усы и стал объектом шуток фанатов. Фото доступно в Instagram барбера Тимура Хабирова.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Новый имидж 32-летнего форварда оценили не все пользователи сети. «Усики — это гарантированная путевка в сборную России», «Чтоб [одноклубника Сердара] Азмуна щекотать», «Это же помолодевший Лукашенко», «Теперь, может, и забивать начнет?» — писали они.

Во время загрузки произошла ошибка.

20 октября «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:2. Дзюбе во встрече забить не удалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

В преддверии чемпионата мира 2018 года для поддержки сборной России был запущен флешмоб «Усы надежды». В нем приняли участие Иван Ургант, Дмитрий Губерниев, Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и другие.

Зенит (Санкт-Петербург)

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. На его счету 60 голов в 136 матчах за клуб. Также в активе форварда 26 забитых мячей в 47 играх за национальную команду.

Читайте также
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Быстрый гол не к добру. ЦСКА упустил победу в матче ЛЕ
СМИ: Зидан близок к увольнению из «Реала»
Футболисты «Барселоны» написали письмо руководству клуба
Нурмагомедов согнал 8,5 кг за шесть дней перед боем с Гэтжи
Гэтжи не планирует ввязываться в провокации в бою против Хабиба
Эквадорский игрок «Сочи» пропустит шесть игр РПЛ из-за травмы
Фото самой сексуальной спортсменки мира в топе разозлило фанатов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь