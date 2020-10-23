«Спартак» проведет матч 13-го тура РПЛ с «Ростовом» в Москве

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В четверг журналист Сергей Егоров сообщил, что «Спартак» и «Ростов» договорились об обмене кругами. Ранее Роспотребназдор запретил «Спартаку» проводить ближайшие домашние матчи со зрителями после встречи 10-го тура РПЛ против петербургского «Зенита».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4310bf506979108bf2aa" data-vnd="4310bf506979108bf2aa" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4310bf506979108bf2aa" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» проинформировал лигу, что матч 13-го тура РПЛ с «Ростовом» состоится в Москве на стадионе «Открытие-Арена», — говорится в сообщении.

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