«Спартак» проведет матч 13-го тура РПЛ с «Ростовом» в Москве
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» проведет домашний матч 13-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» проведет домашний матч 13-го тура Тинькофф — Российской
В четверг журналист Сергей Егоров сообщил, что «Спартак» и «Ростов» договорились об обмене кругами. Ранее Роспотребназдор запретил «Спартаку» проводить ближайшие домашние матчи со зрителями после встречи 10-го тура РПЛ против петербургского «Зенита».
«Спартак» проинформировал лигу, что матч 13-го тура РПЛ с «Ростовом» состоится в Москве на стадионе «Открытие-Арена», — говорится в сообщении.
«Спартак» после 11 туров набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В 12-м туре 24 октября