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13:04 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проведет матч 13-го тура РПЛ с «Ростовом» в Москве

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» проведет домашний матч 13-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» на домашнем стадионе «Открытие-Арена» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РПЛ.

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В четверг журналист Сергей Егоров сообщил, что «Спартак» и «Ростов» договорились об обмене кругами. Ранее Роспотребназдор запретил «Спартаку» проводить ближайшие домашние матчи со зрителями после встречи 10-го тура РПЛ против петербургского «Зенита».

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«Спартак» проинформировал лигу, что матч 13-го тура РПЛ с «Ростовом» состоится в Москве на стадионе «Открытие-Арена», — говорится в сообщении.

Спартак (Москва)

«Спартак» после 11 туров набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В 12-м туре 24 октября красно-белые на выезде сыграют с «Краснодаром». Матч с «Ростовом» состоится 31 октября.

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