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14:18 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Сочи» Нобоа пропустит шесть игр РПЛ из-за травмы

ТАСС, 23 октября. Эквадорский полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа пропустит шесть ближайших матчей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за травмы задней поверхности бедра. Об этом сообщает эквадорская газета Extra.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Нобоа получил травму в матче 11-го тура РПЛ против петербургского «Зенита» (1:3). Эквадорец был заменен на 79-й минуте. Сообщается, что восстановление займет от шести до восьми недель.

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Сочи (Сочи)

«Не могу поверить, у меня был лучший год в карьере, все получалось, но вдруг травмировался, — сказал Нобоа. — Сначала я решил, что все не так плохо, но сейчас мне поставили диагноз — разрыв задней поверхности бедра правой ноги».

35-летний Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. Эквадорец является лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ, забив семь голов в 11 матчах.

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