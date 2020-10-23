Футболист «Сочи» Нобоа пропустит шесть игр РПЛ из-за травмы
ТАСС, 23 октября. Эквадорский полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа пропустит шесть ближайших матчей команды в Российской
ТАСС, 23 октября. Эквадорский полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа пропустит шесть ближайших матчей команды в Российской
По информации источника, Нобоа получил травму в матче 11-го тура РПЛ против петербургского «Зенита» (1:3). Эквадорец был заменен на 79-й минуте. Сообщается, что восстановление займет от шести до восьми недель.
«Не могу поверить, у меня был лучший год в карьере, все получалось, но вдруг травмировался, — сказал Нобоа. — Сначала я решил, что все не так плохо, но сейчас мне поставили диагноз — разрыв задней поверхности бедра правой ноги».
35-летний Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. Эквадорец является лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ, забив семь голов в 11 матчах.