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15:18 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Зенита» Малком не примет участия в матче РПЛ против «Рубина»

ТАСС, 23 октября. Бразильский нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Малком не сыграет в матче 12-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина». Об этом пресс-службе клуба сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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Источник: Reuters

15 октября перед матчем против «Сочи» бразилец получил повреждение. «Ждем возможность провести дополнительное обследование Малкома. Пока он не работает в общей группе и в матче принимать участия не будет», — сказал Семак.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Семак сообщил, что защитник Юрий Жирков может восстановиться к матчу против «Рубина». «Сегодня Юра [Жирков] будет заниматься индивидуально, и мы будем смотреть на его ощущение и состояние. Более конкретно можно будет сказать после сегодняшнего занятия — насколько повреждение беспокоит его и насколько он будет готов», — добавил специалист.

Зенит (Санкт-Петербург)

Матч против «Рубина» пройдет 24 октября в Санкт-Петербурге. В турнирной таблице РПЛ «Зенит» после 11 туров занимает первую строчку, набрав 24 очка. «Рубин» идет девятым с 15 очками.

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