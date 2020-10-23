Футболист «Зенита» Малком не примет участия в матче РПЛ против «Рубина»

15 октября перед матчем против «Сочи» бразилец получил повреждение. «Ждем возможность провести дополнительное обследование Малкома. Пока он не работает в общей группе и в матче принимать участия не будет», — сказал Семак.

Также Семак сообщил, что защитник Юрий Жирков может восстановиться к матчу против «Рубина». «Сегодня Юра [Жирков] будет заниматься индивидуально, и мы будем смотреть на его ощущение и состояние. Более конкретно можно будет сказать после сегодняшнего занятия — насколько повреждение беспокоит его и насколько он будет готов», — добавил специалист.