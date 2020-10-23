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15:10 (мск), источник: ТАСС

Тренерский штаб «Спартака» согласился на перенос матча РПЛ с «Ростовом» в Ростов-на-Дону

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб московского «Спартака» согласился с руководством клуба на перенос матча 13-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» в Ростов-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красно-белых.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг журналист Сергей Егоров сообщил, что «Спартак» и «Ростов» договорились об обмене кругами. Ранее Роспотребнадзор запретил «Спартаку» проводить ближайшие домашние матчи со зрителями после встречи 10-го тура РПЛ против петербургского «Зенита». Позднее в пресс-службе лиги ТАСС сообщили о том, что «Спартак» уведомил РПЛ о проведении встречи в Москве.

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Спартак (Москва)

«Тренерский штаб согласился с руководством клуба на проведение матча в Ростове-на-Дону. Готовим письмо в лигу», — сообщили в пресс-службе московской команды.

Ростов (Ростов-на-Дону)

«Спартак» после 11 туров набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В 12-м туре 24 октября красно-белые на выезде сыграют с «Краснодаром». Матч с «Ростовом» состоится 31 октября.

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