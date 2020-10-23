Тренерский штаб «Спартака» согласился на перенос матча РПЛ с «Ростовом» в Ростов-на-Дону

В четверг журналист Сергей Егоров сообщил, что «Спартак» и «Ростов» договорились об обмене кругами. Ранее Роспотребнадзор запретил «Спартаку» проводить ближайшие домашние матчи со зрителями после встречи 10-го тура РПЛ против петербургского «Зенита». Позднее в пресс-службе лиги ТАСС сообщили о том, что «Спартак» уведомил РПЛ о проведении встречи в Москве.