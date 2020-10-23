Тренерский штаб «Спартака» согласился на перенос матча РПЛ с «Ростовом» в Ростов-на-Дону
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб московского «Спартака» согласился с руководством клуба на перенос матча 13-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб московского «Спартака» согласился с руководством клуба на перенос матча 13-го тура Тинькофф — Российской
В четверг журналист Сергей Егоров сообщил, что «Спартак» и «Ростов» договорились об обмене кругами. Ранее Роспотребнадзор запретил «Спартаку» проводить ближайшие домашние матчи со зрителями после встречи 10-го тура РПЛ против петербургского «Зенита». Позднее в
«Тренерский штаб согласился с руководством клуба на проведение матча в
«Спартак» после 11 туров набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В 12-м туре 24 октября