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15:45 (мск), источник: ТАСС

Резервный судья матча РПЛ «Зенит» — «Рубин» заменен из-за коронавируса

ТАСС, 23 октября. Резервный судья Иван Сиденков, назначенный на матч 12-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Рубин», заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Вместо Суденкова на матч назначен Ян Бобровский, который должен был обслуживать встречу «Урал» — «Тамбов». Бобровского заменит Сергей Куликов.

Зенит (Санкт-Петербург)

«Зенит» и «Рубин» проведут матч 24 октября в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск.

Рубин (Казань)

Встреча «Урала» и «Тамбова» состоится на следующий день, начало — в 14:00 мск.

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