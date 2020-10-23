Резервный судья матча РПЛ «Зенит» — «Рубин» заменен из-за коронавируса
ТАСС, 23 октября. Резервный судья Иван Сиденков, назначенный на матч 12-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 23 октября. Резервный судья Иван Сиденков, назначенный на матч 12-го тура Тинькофф — Российской
Вместо Суденкова на матч назначен Ян Бобровский, который должен был обслуживать встречу «Урал» — «Тамбов». Бобровского заменит Сергей Куликов.
«Зенит» и «Рубин» проведут матч 24 октября в
Встреча «Урала» и «Тамбова» состоится на следующий день, начало — в 14:00 мск.