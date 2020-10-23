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17:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карасев вылечился от коронавируса

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Александр Рогулев. Российский арбитр Сергей Карасев полностью вылечился от коронавируса, сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: Спорт РИА Новости

Карасев — российский арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА). 9 октября он сообщил РИА Новости, что его последний тест на коронавирус дал положительный результат, поэтому он был вынужден пропустить матч между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов в Лиге наций.

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