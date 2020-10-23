Карасев вылечился от коронавируса

Карасев — российский арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА). 9 октября он сообщил РИА Новости, что его последний тест на коронавирус дал положительный результат, поэтому он был вынужден пропустить матч между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов в Лиге наций.