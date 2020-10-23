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18:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Коломейцев перенес операцию

Чемпион России в составе «Локомотива» Александр Коломейцев перенес операцию на тазобедренном суставе в Италии, сообщает сайт клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

Футболист чувствует себя хорошо, уже начал ходить и заниматься с терапевтом. Вскоре он вернется в Москву и будет восстанавливаться под наблюдением врачей и физиотерапевтов «Локомотива».

Напомним, летом 2018 года Коломейцев получил травму, которая потребовала операции и длительного восстановления. В 2019 году Александр вернулся на поле, но был вынужден завершить карьеру после окончания сезона.

Операция позволит вести полноценную активную жизнь без ограничений, однако с профессиональным спортом она несовместима.

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