ЭСК РФС поддержал решения Левникова в матче «Химки» — «Спартак»

«Химки» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака».

Решения комиссии:

1. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 55-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что против нападающего «Спартака» Эсекиэля Понсе совершен безрассудный фол в штрафной площади «Химок». Игрок атакующей команды наносит удар по воротам головой, после чего защитник инициирует контакт с ним высокоподнятой ногой.

2. Судья правильно засчитал гол в ворота «Химок» на 77-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что незначительный игровой контакт между защитником «Химок» Арсением Логашовым и нападающим «Спартака» Эсекиэлем Понсе произошел после удара по мячу головой в прыжке, нанесенного последним, и никак не повлиял на развитие игровой ситуации на футбольном поле.

ЦСКА также обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизодах матча с «Динамо».

Решения комиссии:

1. Судья правильно отменил гол в ворота «Динамо» на 3-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что в эпизоде, предшествовавшем взятию ворот «Динамо», игрок ЦСКА Константин Кучаев инициирует задержку рукой игрока «Динамо» Даниила Фомина, что привело к потере последним мяча и не позволило участвовать в активных оборонительных действиях своей команды.

2. Судья правильно не удалил игрока «Динамо» Вячеслава Грулева на 15-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что действия футболиста «Динамо» носили характер безрассудного поведения и по случайному стечению обстоятельств завершились нанесением серьезной травмы сопернику. В прыжке игрок использовал руку для ведения борьбы за лучшую позицию на поле и игры в мяч головой, что запрещено правилами игры. Однако он прыгает вверх, а не в соперника, не использует руку как оружие для нанесения удара чрезмерной силы, и подобные действия других футболистов обычно не приводят к серьезным последствиям для соперника.