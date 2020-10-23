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20:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЭСК РФС не выявил ошибок в судействе Вилкова в матче «Краснодар» — «Рубин»

Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены эпизоды матча 11-го утра Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Рубин», главным арбитром которого был Михаил Вилков.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Вилкова в четырех эпизодах.

Решения комиссии:

1. Судья не допустил ошибки, засчитав гол в ворота «Рубина» на 51-й минуте матча.

При обсуждении эпизода мнения экспертов по поводу интенсивности контакта и его влияния на дальнейшее развитие ситуации на поле разделились, и, в соответствии с п.3 ст. 4.1. Положения об Экспертно-судейской комиссии при Президенте РФС, решение судьи признается ошибочным, в случае если количество голосов в поддержку решения судьи меньше количества голосов, не поддержавших решение судьи, на два и более голоса.

2. Судья правильно вынес предупреждение игроку «Рубина» Оливеру Абильдгору на 54-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Рубина» Оливер Абильдгор совершил тактический фол с целью сорвать атаку соперника. С учетом взаимного расположения футболистов обеих команд на поле, наличия пространства для развития атаки у футболиста «Краснодара» и возможности сделать передачу на партнеров по команде, данное нарушение правильно квалифицировано судьей как срыв перспективной атаки.

3. Судья правильно вынес предупреждение игроку «Рубина» Денису Макарову на 90+1-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Рубина» Денис Макаров совершил безрассудный фол, ударив носком бутсы в область икроножной мышцы соперника, не имея при этом реальной возможности сыграть в мяч.

4. Судья правильно засчитал гол в ворота «Рубина» на 90+2-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что нападающий «Краснодара» Маркус Берг находился дальше от ворот, чем вратарь и предпоследний игрок обороняющейся команды, в момент удара по мячу его партнером Магомедом-Шапи Сулеймановым.

Краснодар
3:1
Первый тайм: 1:0
Рубин
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