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21:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Судья матча «Ахмат» — «Спартак» был избит в Грозном

Как стало известно «СЭ», судья матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» (0:0) Богдан Головко был подвергнут физическому воздействию со стороны неустановленных лиц.

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Источник: Спорт-Экспресс

В протоколе матча указано: «После финального свистка на поле вышли посторонние лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем уходя с поля ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину».

«Эти же лица зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство выражениями нецензурной формы», — также отражено в протоколе.

Протокол имеется в распоряжении редакции.

Красно-белые с 14 очками занимают второе место в турнирной таблице молодежного первенства. «Ахмат» — 14 баллов и третья строчка.

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