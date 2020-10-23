Еськов не получил рекомендацию РФС. Это конец карьеры?
Сегодня бюро исполкома РФС утвердило список судей, рекомендованных ФИФА для обслуживания международных матчей.
Сегодня бюро исполкома РФС утвердило список судей, рекомендованных ФИФА для обслуживания международных матчей.
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Еще недавно предполагалось, что Еськов сохранит свое место в листе ФИФА, возобновит карьеру и продолжит обслуживать игры еврокубков и сборных. Недавно даже появилась информация, что 28 октября он должен сдавать тесты ФИФА по физической подготовке.
21 октября в
Напомним, что после матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) заговорили о пожизненном отстранении судьи Василия Казарцева и его видеоассистента Алексея Еськова. Оба затем прошли проверку на детекторе лжи. В сентябре петербуржцу разрешили вернуться к работе, поначалу он судил игры первой лиги, а недавно начали давать назначения и в РПЛ.
Еськов же