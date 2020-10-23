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21:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Еськов не получил рекомендацию РФС. Это конец карьеры?

Сегодня бюро исполкома РФС утвердило список судей, рекомендованных ФИФА для обслуживания международных матчей.

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Источник: Спорт-Экспресс

В перечень арбитров-мужчин, представляющих Россию, включен сочинец Павел Кукуян. Он заменил Алексея Еськова.

Еще недавно предполагалось, что Еськов сохранит свое место в листе ФИФА, возобновит карьеру и продолжит обслуживать игры еврокубков и сборных. Недавно даже появилась информация, что 28 октября он должен сдавать тесты ФИФА по физической подготовке.

21 октября в Санкт-Петербурге собирались бежать Владислав Безбородов, Сергей Иванов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Егор Болховитин, Валерий Данченко и Роман Усачев. Всех остальных, включая Еськова, ждали в Москве. Но в итоге его имя вычеркнули.

Напомним, что после матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) заговорили о пожизненном отстранении судьи Василия Казарцева и его видеоассистента Алексея Еськова. Оба затем прошли проверку на детекторе лжи. В сентябре петербуржцу разрешили вернуться к работе, поначалу он судил игры первой лиги, а недавно начали давать назначения и в РПЛ.
Еськов же по-прежнему вне судейства. Если бы он остался арбитром ФИФА, можно было бы говорить о его возвращении в судейство. Сейчас же все выглядит так, что он завершит карьеру. (Александр Бобров).

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