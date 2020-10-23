Источник: В нападении на судью участвовал сотрудник службы безопасности «Ахмата»

«Очевидцы, присутствовавшие при нападении на арбитра матча между молодёжками «Ахмата» и «Спартака», утверждают, что в инциденте участвовал сотрудник службы безопасности грозненского клуба Сайд-Хусейн Алханов. Впрочем, в протоколе матча напавший на арбитра указан иначе — «Неизвестный», — говорится в сообщении.



Сайд-Хусейн Алханов — сын советника главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова по спорту Хайдара Алханова.