Источник: В нападении на судью участвовал сотрудник службы безопасности «Ахмата»
В инциденте с нападением на судью в матче молодёжного первенства «Ахмат» — «Спартак» (0:0) принимал участие сотрудник службы безопасности грозненского клуба
В инциденте с нападением на судью в матче молодёжного первенства «Ахмат» — «Спартак» (0:0) принимал участие сотрудник службы безопасности грозненского клуба
«Очевидцы, присутствовавшие при нападении на арбитра матча между молодёжками «Ахмата» и «Спартака», утверждают, что в инциденте участвовал сотрудник службы безопасности грозненского клуба