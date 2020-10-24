«Спартак» и «Зенит» в субботу проведут матчи 12-го тура РПЛ
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Четырьмя матчами в субботу стартует 12-й тур чемпионата России по футболу. Свои игры проведут лидирующие в Тинькофф — Российской
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Четырьмя матчами в субботу стартует 12-й тур чемпионата России по футболу. Свои игры проведут лидирующие в Тинькофф — Российской
После 11 туров «Зенит» и «Спартак» набрали по 24 очка. Действующий чемпион занимает первое место в таблице по дополнительным показателям. «Спартак» в субботу проведет гостевую встречу с «Краснодаром», который занимает седьмое место, имея в активе 18 очков. Игра начнется в 19:00 мск.
Краснодарцы в среду дебютировали в групповом этапе Лиги чемпионов, где добились гостевой ничьей с французским «Ренном» (1:1). Во втором тайме той встречи травму получил защитник Сергей Петров. По словам главного тренера команды Мурада Мусаева, повреждение носит серьезный характер. Во Францию
Также под вопросом участие в игре полузащитника Виктора Классона и форварда Ари, который с 2010 по 2013 год выступал за «Спартак» и забил в ворота «Краснодара» три мяча. Также могут не сыграть защитники Александр Мартынович, Дмитрий Стоцкий и полузащитник Вандерсон. «Краснодар» в нынешнем сезоне не смог одержать побед после матчей в Лиге чемпионов — команда Мусаева сыграла вничью с «Сочи» (1:1) и проиграла «Динамо» (0:2).
При этом краснодарцы в текущем чемпионате пока не проигрывают на своем поле, они одержали три победы и дважды сыграли вничью. В прошлом сезоне «Краснодар» одержал над «Спартаком» две победы (2:1, 1:0). Всего в рамках
У «Спартака» вернулся в строй капитан команды Георгий Джикия, у которого закончился 14-дневный карантин.
Действующий чемпион страны в первом туре группового этапа Лиги чемпионов во вторник на своем поле проиграл бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:2. В матче 12-го тура РПЛ «Зенит» примет казанский «Рубин». Встреча начнется в 16:30 мск. В чемпионате России на «Газпром Арене» петербуржцы показывают пока стопроцентный результат, одержав пять побед в пяти матчах.
«Рубин» после 11 туров набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В предстоящем матче казанцам
В рамках
Занимающий четвертое место с 21 очком «Локомотив» в другом матче дня примет «Ротор». Команда из Волгограда замыкает турнирную таблицу с тремя очками, не одержав ни одной победы. Железнодорожники праздновали успех в четырех последних матчах чемпионата России. В среду
У «Локомотива» продолжают восстанавливаться от травм защитник Михаил Лысов и полузащитник Дмитрий Баринов. В Австрию с командой не летал полузащитник Станислав Магкеев, его участие в предстоящем матче находится под вопросом.
Московское «Динамо» 14 октября объявило о подписании с Сандро Шварцем контракта до конца сезона-2021/22. После отставки Кирилла Новикова к играм с «Краснодаром» (2:0) и ЦСКА (1:3) команду готовил исполняющий обязанности главного тренера был Александр Кульчий. Немецкий специалист прибыл в Москву в четверг вместе со своим помощником Волканом Булутом и в пятницу провел первую тренировку. Другой помощник главного тренера, бывший игрок «Динамо» Андрей Воронин, прилетел в Москву в среду.
Дебют нового тренера пришелся на игру с «Сочи», которая начнется в 14:00 мск. «Динамо» с 17 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Сочи» идет шестым, имея на два очка больше.
Сочинцы будут вынуждены провести два ближайших месяца без лучшего бомбардира текущего сезона Кристиана Нобоа. Эквадорский полузащитник забил семь мячей. Также
В прошлом сезоне