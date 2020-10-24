«Спартак» и «Зенит» в субботу проведут матчи 12-го тура РПЛ

После 11 туров «Зенит» и «Спартак» набрали по 24 очка. Действующий чемпион занимает первое место в таблице по дополнительным показателям. «Спартак» в субботу проведет гостевую встречу с «Краснодаром», который занимает седьмое место, имея в активе 18 очков. Игра начнется в 19:00 мск.

Краснодарцы в среду дебютировали в групповом этапе Лиги чемпионов, где добились гостевой ничьей с французским «Ренном» (1:1). Во втором тайме той встречи травму получил защитник Сергей Петров. По словам главного тренера команды Мурада Мусаева, повреждение носит серьезный характер. Во Францию из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус не летали полузащитник Реми Кабелла и нападающий Евгений Марков, из-за ангины игру пропустил Мусаев.

Также под вопросом участие в игре полузащитника Виктора Классона и форварда Ари, который с 2010 по 2013 год выступал за «Спартак» и забил в ворота «Краснодара» три мяча. Также могут не сыграть защитники Александр Мартынович, Дмитрий Стоцкий и полузащитник Вандерсон. «Краснодар» в нынешнем сезоне не смог одержать побед после матчей в Лиге чемпионов — команда Мусаева сыграла вничью с «Сочи» (1:1) и проиграла «Динамо» (0:2).

Премьер-лига 2020/2021 Тур 12, 24.10.2020, 19:00 Краснодар - Спартак -

При этом краснодарцы в текущем чемпионате пока не проигрывают на своем поле, они одержали три победы и дважды сыграли вничью. В прошлом сезоне «Краснодар» одержал над «Спартаком» две победы (2:1, 1:0). Всего в рамках премьер-лиги команды встречались между собой 18 раз. 11 раз победителями оказывались красно-белые, пять встреч выиграл «Краснодар» и две игры завершились вничью.

У «Спартака» вернулся в строй капитан команды Георгий Джикия, у которого закончился 14-дневный карантин. Из-за травм матч пропустят нападающий Александр Соболев и полузащитник Максим Глушенков, под вопросом участие в игре форварда Эсекьеля Понсе и полузащитника Остона Урунова. «Спартак» в среду провел гостевой матч Бетсити — Кубка России с «Енисеем» и пробился в 1/8 финала турнира, несмотря на поражение со счетом 0:1. В той игре главный тренер красно-белых Доменико Тедеско дал возможность отдохнуть Джордану Ларссону, Самуэлю Жиго, Алексу Кралу, Роману Зобнину, новичку команды Виктору Мозесу и основному вратарю Александру Максименко.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий «Краснодар» сыграл вничью в первом матче Лиги чемпионов

«Зенит» попробует реабилитироваться за неудачу в ЛЧ

Действующий чемпион страны в первом туре группового этапа Лиги чемпионов во вторник на своем поле проиграл бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:2. В матче 12-го тура РПЛ «Зенит» примет казанский «Рубин». Встреча начнется в 16:30 мск. В чемпионате России на «Газпром Арене» петербуржцы показывают пока стопроцентный результат, одержав пять побед в пяти матчах.

«Рубин» после 11 туров набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В предстоящем матче казанцам из-за дисквалификаций не смогут помочь Денис Макаров и Оливер Абильдгор. Под вопросом участие в игре Хвичи Кварацхелии, который после выхода на замену в матче прошлого тура с «Краснодаром» (1:3) получил повреждение и был покинул поле в концовке встречи. В составе «Зенита» две последние встречи пропустил Малком.

Премьер-лига 2020/2021 Тур 12, 24.10.2020, 16:30 Зенит - Рубин -

В рамках премьер-лиги «Зенит» и «Рубин» провели между собой 36 встреч, половина из которых осталась за петербуржцами. Девять раз побеждал «Рубин», а еще в девяти случаях игры заканчивались ничейным результатом.

Занимающий четвертое место с 21 очком «Локомотив» в другом матче дня примет «Ротор». Команда из Волгограда замыкает турнирную таблицу с тремя очками, не одержав ни одной победы. Железнодорожники праздновали успех в четырех последних матчах чемпионата России. В среду красно-зеленые сыграли вничью с австрийским «Зальцбургом» (2:2) в Лиге чемпионов, а «Ротор» вылетел из Кубка России, крупно уступив «Крыльям Советов» (0:3).

У «Локомотива» продолжают восстанавливаться от травм защитник Михаил Лысов и полузащитник Дмитрий Баринов. В Австрию с командой не летал полузащитник Станислав Магкеев, его участие в предстоящем матче находится под вопросом.

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий «Зенит» начал сезон в Лиге чемпионов с поражения

Дебют Шварца

Московское «Динамо» 14 октября объявило о подписании с Сандро Шварцем контракта до конца сезона-2021/22. После отставки Кирилла Новикова к играм с «Краснодаром» (2:0) и ЦСКА (1:3) команду готовил исполняющий обязанности главного тренера был Александр Кульчий. Немецкий специалист прибыл в Москву в четверг вместе со своим помощником Волканом Булутом и в пятницу провел первую тренировку. Другой помощник главного тренера, бывший игрок «Динамо» Андрей Воронин, прилетел в Москву в среду.

Дебют нового тренера пришелся на игру с «Сочи», которая начнется в 14:00 мск. «Динамо» с 17 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Сочи» идет шестым, имея на два очка больше. Бело-голубым в предстоящем матче из-за травмы не поможет нападающий Сильвестр Игбун, а также защитник Роман Евгеньев, получивший красную карточку в игре с ЦСКА. Новичок команды защитник Гильермо Варела прибудет в Москву только в субботу и участия в игре не примет.

Премьер-лига 2020/2021 Тур 12, 24.10.2020, 14:00 Динамо - Сочи -

Сочинцы будут вынуждены провести два ближайших месяца без лучшего бомбардира текущего сезона Кристиана Нобоа. Эквадорский полузащитник забил семь мячей. Также из-за травмы не сыграет другой важный игрок середины поля — Ивелин Попов.