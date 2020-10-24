Избитый после матча между «Спартаком» и «Ахматом» судья рассказал о случившемся

Головко заявил, что после финального свистка к нему с трибуны спустился человек и выразил недовольство судейством. Он добавил, что нападавший не имел отношения к «Ахмату». «На нем не было никаких отличительных знаков или атрибутики клуба», — подчеркнул арбитр.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--18e5566b19c83958ea80" data-vnd="18e5566b19c83958ea80" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=18e5566b19c83958ea80" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ахмат (Грозный) Все о команде

23 октября стало известно о нападении на Головко со стороны представителя «Ахмата». В грозненском клубе заявили, что нападавший не имеет отношение к команде. Уточнялось, что виновником случившегося является болельщик клуба, а сотрудники безопасности грозненцев увели нападавшего.

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