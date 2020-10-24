Олег Матыцин — об инциденте с судьей в Грозном: Такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни

Напомним, что по окончании встречи арбитр Богдан Головко был избит представителем «Ахмата». Позже клуб выступил с обращением, заявив, что нападение совершил болельщик, обещав наказать сотрудников, допустивших его на поле.

— Это безобразие. Такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни. Спорт — это платформа формирования отношений, культуры. Основными принципами спорта является уважение к сопернику, к судье. Надеюсь, что наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы оценить этот поступок и наказать виновных, если вина определена.

— Как защитить судей от подобного? Я считаю, должны быть культура отношений и определенные санкции. «Ахмат» официально извинился перед судьей? Важно вовремя признать ошибки и в дальнейшем не допускать таких инцидентов, — сказал Матыцин в эфире канала «Матч! Страна». П.