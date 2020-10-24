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15:23 (мск), источник: Матч ТВ

Олег Матыцин — об инциденте с судьей в Грозном: Такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал инцидент, произошедший после матча 7-го тура первенства России среди молодежных команд между «Ахматом» и «Спартаком» (0:0).

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, что по окончании встречи арбитр Богдан Головко был избит представителем «Ахмата». Позже клуб выступил с обращением, заявив, что нападение совершил болельщик, обещав наказать сотрудников, допустивших его на поле.

— Это безобразие. Такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни. Спорт — это платформа формирования отношений, культуры. Основными принципами спорта является уважение к сопернику, к судье. Надеюсь, что наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы оценить этот поступок и наказать виновных, если вина определена.

— Как защитить судей от подобного? Я считаю, должны быть культура отношений и определенные санкции. «Ахмат» официально извинился перед судьей? Важно вовремя признать ошибки и в дальнейшем не допускать таких инцидентов, — сказал Матыцин в эфире канала «Матч! Страна». П.

озже с официальным заявлением выступила пресс-служба РПЛ, обвинив в нападении представителя «Ахмата». Лига проведет расследование инцидента совместно с РФС.

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