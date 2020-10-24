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12:50 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» сможет провести ближайший домашний матч со зрителями

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» проведет матч 13-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), запланированный на 31 октября, на домашнем стадионе «Открытие-Арена» в Москве при небольшом количестве зрителей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

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Источник: РИА "Новости"

«Играем дома», — сказал Газизов, отметив, что на игру будет допущено небольшое количество зрителей. Позже Роспотребнадзор сообщил, что на матч будет допущено 2730 человек (6% от общей вместимости стадиона) при условии обязательного соблюдения полного комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, включая соблюдение масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования.

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Спартак (Москва)

После матча 10-го тура РПЛ против петербургского «Зенита» Роспотребнадзор запретил «Спартаку» до особого распоряжения проводить домашние матчи со зрителями из-за нарушений санитарного регламента. В пятницу РПЛ сообщила, что «Спартак» направил в лигу уведомление о проведении матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» на домашнем стадионе в Москве. Позднее в пресс-службе «Спартака» ТАСС заявили, что клуб рассматривает возможность обмена кругами с «Ростовом», на эту меру был согласен тренерский штаб московской команды.

Ростов (Ростов-на-Дону)

Ближайший матч «Спартак» проведет 24 октября на выезде против «Краснодара». В турнирной таблице РПЛ москвичи после 11 туров занимают вторую строчку, набрав 24 очка. «Ростов» идет пятым с 20 очками.

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