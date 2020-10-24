«Спартак» сможет провести ближайший домашний матч со зрителями

«Играем дома», — сказал Газизов, отметив, что на игру будет допущено небольшое количество зрителей. Позже Роспотребнадзор сообщил, что на матч будет допущено 2730 человек (6% от общей вместимости стадиона) при условии обязательного соблюдения полного комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, включая соблюдение масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--18e5566b19c83958ea80" data-vnd="18e5566b19c83958ea80" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=18e5566b19c83958ea80" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Спартак (Москва) Все о команде

После матча 10-го тура РПЛ против петербургского «Зенита» Роспотребнадзор запретил «Спартаку» до особого распоряжения проводить домашние матчи со зрителями из-за нарушений санитарного регламента. В пятницу РПЛ сообщила, что «Спартак» направил в лигу уведомление о проведении матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» на домашнем стадионе в Москве. Позднее в пресс-службе «Спартака» ТАСС заявили, что клуб рассматривает возможность обмена кругами с «Ростовом», на эту меру был согласен тренерский штаб московской команды.

Ростов (Ростов-на-Дону) Все о команде