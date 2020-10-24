«Спартак» сможет провести ближайший домашний матч со зрителями
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» проведет матч 13-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» проведет матч 13-го тура Тинькофф — Российской
«Играем дома», — сказал Газизов, отметив, что на игру будет допущено небольшое количество зрителей. Позже Роспотребнадзор сообщил, что на матч будет допущено 2730 человек (6% от общей вместимости стадиона) при условии обязательного соблюдения полного комплекса
После матча 10-го тура РПЛ против петербургского «Зенита» Роспотребнадзор запретил «Спартаку» до особого распоряжения проводить домашние матчи со зрителями
Ближайший матч «Спартак» проведет 24 октября на выезде против «Краснодара». В турнирной таблице РПЛ москвичи после 11 туров занимают вторую строчку, набрав 24 очка. «Ростов» идет пятым с 20 очками.