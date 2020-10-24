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13:33 (мск), источник: РБК

Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» пустить зрителей на матч с «Ростовом»

Квота болельщиков на игру составит 6% от вместимости «Открытия Арены» (2730 человек).

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Источник: РИА "Новости"

Роспотребнадзор разрешил московскому «Спартаку» провести матч 13-го тура чемпионата России по футболу против «Ростова» со зрителями. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Спартак (Москва)

Игра состоится 31 октября на столичной «Открытие Арене». Ранее на этой неделе «Спартак» объявил, что получил от Роспотребнадзора предписание о проведении матча без зрителей в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве.

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