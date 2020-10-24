Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» пустить зрителей на матч с «Ростовом»

Роспотребнадзор разрешил московскому «Спартаку» провести матч 13-го тура чемпионата России по футболу против «Ростова» со зрителями. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Игра состоится 31 октября на столичной «Открытие Арене». Ранее на этой неделе «Спартак» объявил, что получил от Роспотребнадзора предписание о проведении матча без зрителей в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве.