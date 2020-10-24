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14:24 (мск), источник: ТАСС

В матче «Динамо» — «Сочи» не будет использована видеосистема определения офсайда

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Матч 12-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и «Сочи» пройдет без использования офсайдных линий системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом ТАСС сообщила пресс-служба РПЛ.

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Встреча 12-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи» проходит в Москве. Службы стадиона в заранее обозначенное время не выполнили процедуру нанесения разметки на поле, что сделало невозможным проведение качественной процедуры калибровки офсайдных линий. В связи с этим провайдер системы — компания Hawk-Eye («Хоук-ай») — посчитала невозможным использование видеосистемы определения положения вне игры в данном матче.

Использование офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать на матче.

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