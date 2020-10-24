В матче «Динамо» — «Сочи» не будет использована видеосистема определения офсайда
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Матч 12-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Матч 12-го тура Тинькофф — Российской
Встреча 12-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи» проходит в Москве. Службы стадиона в заранее обозначенное время не выполнили процедуру нанесения разметки на поле, что сделало невозможным проведение качественной процедуры калибровки офсайдных линий. В связи с этим провайдер системы — компания
Использование офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать на матче.