В матче «Динамо» — «Сочи» не будет использована видеосистема определения офсайда

Встреча 12-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи» проходит в Москве. Службы стадиона в заранее обозначенное время не выполнили процедуру нанесения разметки на поле, что сделало невозможным проведение качественной процедуры калибровки офсайдных линий. В связи с этим провайдер системы — компания Hawk-Eye («Хоук-ай») — посчитала невозможным использование видеосистемы определения положения вне игры в данном матче.