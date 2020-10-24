Азмун отстранен от работы с «Зенитом» до теста на COVID

«Зенит» сыграет с «Рубином» в субботу в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Азмун в текущем сезоне РПЛ провел 11 матчей и забил 6 голов.

«После выходного Сердар Азмун почувствовал легкое недомогание. Решением тренерского штаба игрок был изолирован и отстранен от участия в тренировочном процессе и подготовки к матчу с “Рубином” до получения результатов теста на COVID-19», — сообщили в пресс-службе «Зенита».