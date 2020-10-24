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15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Азмун отстранен от работы с «Зенитом» до теста на COVID

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости, Сергей Яременко. Футболист петербургского «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч против казанского «Рубина» из-за недомогания, он отстранен от тренировок до получения результатов теста на коронавирус, заявили РИА Новости в пресс-службе «сине-бело-голубых».

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» сыграет с «Рубином» в субботу в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Азмун в текущем сезоне РПЛ провел 11 матчей и забил 6 голов.

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Зенит (Санкт-Петербург)

«После выходного Сердар Азмун почувствовал легкое недомогание. Решением тренерского штаба игрок был изолирован и отстранен от участия в тренировочном процессе и подготовки к матчу с “Рубином” до получения результатов теста на COVID-19», — сообщили в пресс-службе «Зенита».

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