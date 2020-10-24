Азмун отстранен от работы с «Зенитом» до теста на COVID
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости, Сергей Яременко. Футболист петербургского «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч против казанского «Рубина»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости, Сергей Яременко. Футболист петербургского «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч против казанского «Рубина»
«Зенит» сыграет с «Рубином» в субботу в матче 12-го тура Российской
«После выходного Сердар Азмун почувствовал легкое недомогание. Решением тренерского штаба игрок был изолирован и отстранен от участия в тренировочном процессе и подготовки к матчу с “Рубином” до получения результатов теста на COVID-19», — сообщили в