«Динамо» обыграло «Сочи» в первом матче под руководством Сандро Шварца

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 11-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой. На 22-й минуте защитник «Сочи» Миха Мевля сравнял счёт. Через 4 минуты полузащитник Себастьян Шиманьски вновь вывел московскую команду вперёд в счёте. На 55-й минуте преимущество «Динамо» укрепил хавбек Даниил Фомин. В концовке встречи, на 87-й минуте, полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.