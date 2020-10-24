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16:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» обыграло «Сочи» в первом матче под руководством Сандро Шварца

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало «Сочи».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

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Динамо (Москва)

На 11-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой. На 22-й минуте защитник «Сочи» Миха Мевля сравнял счёт. Через 4 минуты полузащитник Себастьян Шиманьски вновь вывел московскую команду вперёд в счёте. На 55-й минуте преимущество «Динамо» укрепил хавбек Даниил Фомин. В концовке встречи, на 87-й минуте, полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Сочи (Сочи)

«Динамо» набрало 20 очков и поднялось на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Rutube.ru

«Сочи» (19) — на 7-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (24).

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3:1
Первый тайм: 2:1
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