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18:15 (мск), источник: Sport24

Еськов завершил профессиональную карьеру арбитра. Скандальный матч «Спартак» — «Сочи» стал для него последним

Известный судья Алексей Еськов в 42-летнем возрасте завершил профессиональную карьеру арбитра. Об этом сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

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Источник: Sport24
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Кадры матча «Спартак» — «Сочи»

«Алексей Еськов действительно не вошел в список судей, рекомендованных ФИФА. Это связано с его решением завершить профессиональную карьеру арбитра по состоянию здоровья. Он почти 20 лет проработал судьей, 11 из которых в Премьер-лиге. Мы постараемся использовать его опыт для дальнейшей работы по развитию судейства», — цитирует Хачатурянца «СЭ».

Последним матчем в судейской карьере Еськова стала скандальная игра 1-го тура РПЛ-2020/21 «Спартак» — «Сочи». Этот матч состоялся 9 августа и завершился вничью со счетом 2:2. Еськов работал в этой игре на VAR. Несмотря на видеоповтор, в ворота «Спартака» в концовке матча был назначен пенальти, который в РФС в итоге официально признали ошибочным. Владелец «Спартака» Леонид Федун после той игры угрожал снятием команды с чемпионата.

Ранее сообщалось, что Еськов не прошел проверку на полиграфе. Отмечалось, что рефери не смог честно ответить, брал ли деньги за судейство.

Спартак
2:2
Первый тайм: 2:1
Сочи
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