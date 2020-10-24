Еськов завершил профессиональную карьеру арбитра. Скандальный матч «Спартак» — «Сочи» стал для него последним

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий Кадры матча «Спартак» — «Сочи»

«Алексей Еськов действительно не вошел в список судей, рекомендованных ФИФА. Это связано с его решением завершить профессиональную карьеру арбитра по состоянию здоровья. Он почти 20 лет проработал судьей, 11 из которых в Премьер-лиге. Мы постараемся использовать его опыт для дальнейшей работы по развитию судейства», — цитирует Хачатурянца «СЭ».

Последним матчем в судейской карьере Еськова стала скандальная игра 1-го тура РПЛ-2020/21 «Спартак» — «Сочи». Этот матч состоялся 9 августа и завершился вничью со счетом 2:2. Еськов работал в этой игре на VAR. Несмотря на видеоповтор, в ворота «Спартака» в концовке матча был назначен пенальти, который в РФС в итоге официально признали ошибочным. Владелец «Спартака» Леонид Федун после той игры угрожал снятием команды с чемпионата.