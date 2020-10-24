«Краснодар» — «Спартак»: Мозес — в старте, у хозяев — всего 5 человек на скамейке запасных
Сегодня, 24 октября, состоится матч «Краснодар» — «Спартак».
Сегодня, 24 октября, состоится матч «Краснодар» — «Спартак».
Встреча 12-го тура Российской
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Рамирес, Ионов, Сперцян, Кайо, Вильена, Сулейманов.
Запасные: Синицын, Городов, Мацукатов, Уткин, Сабуа.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Умяров, Маркитесов, Оганесян, Кокорин.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из