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18:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — «Ротор»: стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ

Сегодня, 24 октября, состоится матч «Локомотив» — «Ротор».

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Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Ротор». Стали известны стартовые составы.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Рыбчинский, Крыховяк, Куликов, Лисакович, Камано, Эдер.

Запасные: Коченков, Сухорученко, Лысцов, Сильянов, Райкович, Миранчук, Магкеев, Мухин, Титков, Иосифов, Смолов, Зе Луиш.

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Давиташвили, Макаров, Жигулёв, Муллин, Фламарион.

Запасные: Довбня, Матрикарди, Песегов, Кипиани, Серченков, Медведь, Микелтадзе, Понсе, Саплинов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду войдут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).

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