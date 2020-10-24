«Локомотив» — «Ротор»: стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ
Сегодня, 24 октября, состоится матч «Локомотив» — «Ротор».
Сегодня, 24 октября, состоится матч «Локомотив» — «Ротор».
Встреча 12-го тура Российской
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Рыбчинский, Крыховяк, Куликов, Лисакович, Камано, Эдер.
Запасные: Коченков, Сухорученко, Лысцов, Сильянов, Райкович, Миранчук, Магкеев, Мухин, Титков, Иосифов, Смолов, Зе Луиш.
«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Давиташвили, Макаров, Жигулёв, Муллин, Фламарион.
Запасные: Довбня, Матрикарди, Песегов, Кипиани, Серченков, Медведь, Микелтадзе, Понсе, Саплинов.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из