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17В этой Лиге чемпионов сыграют 17 бывших игроков РПЛ
8«Локомотив» сыграл вничью с клубом «Ред Булл Зальцбург» в ЛЧ
18:47 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» впервые за 28 матчей проиграл на своем поле в РПЛ, уступив «Рубину»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Казанский «Рубин» победил со счетом 2:1 петербургский «Зенит» в гостевом матче 12-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром Арене».

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Источник: РИА "Новости"

В составе гостей отличились Джордже Деспотович (43-я минута) и Дарко Йевтич (69). У хозяев голом отметился Александр Ерохин (26).

Впервые в основном составе вышел новичок «Зенита» полузащитник Вендел, ранее выступавший за португальский «Спортинг». У «Рубина» с первых минут играл полузащитник Олег Шатов, который с 2013 по 2020 год представлял петербургский клуб.

«Зенит» не проигрывал на своем стадионе в рамках чемпионата страны 27 матчей кряду. Предыдущее поражение в Санкт-Петербурге клуб потерпел в декабре 2018 года, также уступив «Рубину» со счетом 1:2.

«Зенит» располагается на первом месте таблицы РПЛ, набрав 24 очка. Столько же очков в активе московского «Спартака», который позднее в субботу сыграет в гостях с «Краснодаром». «Рубин» идет на девятом месте, имея в активе 18 очков.

В следующем туре петербуржцы 1 ноября сыграют на выезде против подмосковных «Химок», «Рубин» 31 октября примет тульский «Арсенал».

Зенит
1:2
Первый тайм: 1:1
Рубин
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