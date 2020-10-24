«Зенит» впервые за 28 матчей проиграл на своем поле в РПЛ, уступив «Рубину»

В составе гостей отличились Джордже Деспотович (43-я минута) и Дарко Йевтич (69). У хозяев голом отметился Александр Ерохин (26).

Впервые в основном составе вышел новичок «Зенита» полузащитник Вендел, ранее выступавший за португальский «Спортинг». У «Рубина» с первых минут играл полузащитник Олег Шатов, который с 2013 по 2020 год представлял петербургский клуб.

«Зенит» не проигрывал на своем стадионе в рамках чемпионата страны 27 матчей кряду. Предыдущее поражение в Санкт-Петербурге клуб потерпел в декабре 2018 года, также уступив «Рубину» со счетом 1:2.

«Зенит» располагается на первом месте таблицы РПЛ, набрав 24 очка. Столько же очков в активе московского «Спартака», который позднее в субботу сыграет в гостях с «Краснодаром». «Рубин» идет на девятом месте, имея в активе 18 очков.