«Зенит» впервые за 28 матчей проиграл на своем поле в РПЛ, уступив «Рубину»

В составе гостей отличились Джордже Деспотович (43-я минута) и Дарко Йевтич (69). У хозяев голом отметился Александр Ерохин (26).
Впервые в основном составе вышел новичок «Зенита» полузащитник Вендел, ранее выступавший за португальский «Спортинг». У «Рубина» с первых минут играл полузащитник Олег Шатов, который с 2013 по 2020 год представлял петербургский клуб.
«Зенит» располагается на первом месте таблицы РПЛ, набрав 24 очка. Столько же очков в активе московского «Спартака», который позднее в субботу сыграет в гостях с «Краснодаром». «Рубин» идет на девятом месте, имея в активе 18 очков.
В следующем туре петербуржцы 1 ноября сыграют на выезде против подмосковных «Химок», «Рубин» 31 октября примет тульский «Арсенал».