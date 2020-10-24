Зенит опозорился два раза за неделю. Теперь Спартак будет первым

Старт в Лиге чемпионов у «Зенита» получился неудачным. Но в Премьер-лиге сине-бело-голубые все еще идут на первом месте. И матч с «Рубином» должен был стать очередным шагом к третьему подряд чемпионскому титулу.

Правда, перед матчем у Сергея Семака возникла проблема. Нападающий Сердар Азмун почувствовал недомогание, оперативно сдал тест на коронавирус и до его результатов был изолирован от команды. В итоге на поле освободилось место для новичка «Зенита» Вендела, который впервые вышел в стартовом составе. Также вернулся в основу набравший в последних матчах хорошую форму Александр Ерохин.

Состав «Рубина» выглядел следующим образом.

С первых минут хозяева начали давить соперника. И это давление закономерно завершилось голом Ерохина. Для него этот мяч стал уже пятым в нынешнем сезоне.

После этого активизировался «Рубин». Нет, с мячом чаще все еще был «Зенит». Но опасные моменты были в основном у гостей. Статистика ударов по воротам в первом тайме — 7:2 в пользу «Рубина».

Казанцы при счете 0:1 дважды попали в штангу. А за две минуты до перерыва Деспотович сравнял.

У «Зенита» за стартовые 45 минут был всего один удар в створ. Пусть и голевой.

Во втором тайме у «Рубина» много моментов уже не было. Казанцы были больше заняты мыслями об обороне своих ворот. К их счастью, проблемы с реализацией, о которых Семак говорил после «Брюгге», никуда не делись.

Но несколько раз к воротам «Зенита» гости сбегали. И одна такая вылазка завершилась вторым голом.

Двадцать минут непрерывного штурма ворот Дюпина успехом не увенчались.