Источник: Директор «Ростов Арены» уволен за проведённую эротическую фотосессию
Руководство Министерства спорта Ростовской области уволило директора «Ростов Арены» Павла Гаврикова за эротическую фотосессию на стадионе, сообщает
Руководство Министерства спорта Ростовской области уволило директора «Ростов Арены» Павла Гаврикова за эротическую фотосессию на стадионе, сообщает
Увольнение Гаврикова напрямую связано с фотосессией на стадионе, а также с тем, что, несмотря на указания ростовского губернатора, фото девушек утекли в Сеть.
Скандал вокруг фотосессии девушек в нижнем белье на стадионе «Ростов Арены» разгорелся в конце сентября. Сообщалось, что директор стадиона не будет уволен, а должности лишилась менеджер, которая передала заявку на фотосессию начальству.
Стадион «Ростов-Арена», построенный к чемпионату мира в России, был введён в эксплуатацию в марте 2018 года. На «Ростов Арене» было сыграно пять матчей ЧМ-2018: четыре — на групповом этапе, один — в раунде