Источник: Директор «Ростов Арены» уволен за проведённую эротическую фотосессию

Увольнение Гаврикова напрямую связано с фотосессией на стадионе, а также с тем, что, несмотря на указания ростовского губернатора, фото девушек утекли в Сеть.

Скандал вокруг фотосессии девушек в нижнем белье на стадионе «Ростов Арены» разгорелся в конце сентября. Сообщалось, что директор стадиона не будет уволен, а должности лишилась менеджер, которая передала заявку на фотосессию начальству.