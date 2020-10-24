Сергей Семак: Отставку не рассматриваю

— Почему Оздоев, Дзюба и Барриос играют все время? Их физические тесты на том же уровне, что и летом?

— Усталость накапливается. Игр много, перерыва не было. Но те замены, которые мы сделали, не добавили свежести. Чтобы выйти в стартовом составе, надо показать лучшие качества.

— Не считаете ли вы ошибкой, что Ерохин вышел поздно в матче с «Брюгге»?

— Не считаю. Мы знаем сильные и слабые стороны Саши. Он играет, исходя из структуры. Есть позиции, на которых ему легче.

— Не рассматриваете ли вы возможность отставки?