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19:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Семак: Отставку не рассматриваю

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды от «Рубина» (1:2) в матче 12-го тура российской премьер-лиги.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Почему Оздоев, Дзюба и Барриос играют все время? Их физические тесты на том же уровне, что и летом?

— Усталость накапливается. Игр много, перерыва не было. Но те замены, которые мы сделали, не добавили свежести. Чтобы выйти в стартовом составе, надо показать лучшие качества.

— Не считаете ли вы ошибкой, что Ерохин вышел поздно в матче с «Брюгге»?

— Не считаю. Мы знаем сильные и слабые стороны Саши. Он играет, исходя из структуры. Есть позиции, на которых ему легче.

— Не рассматриваете ли вы возможность отставки?

— Возможность отставки не рассматриваю. Бывают разные периоды. Передо мной стоят определенные задачи, а решения принимает руководство. (Гоша Чернов).

Зенит
1:2
Первый тайм: 1:1
Рубин
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