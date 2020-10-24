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19:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Петржела: Чемпионат России — потолок для Семака. «Зениту» нужен сильный тренер

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал проигрыш питерцев в матче с «Рубином» (1:2).

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Источник: РИА "Новости"

«Такие поражения, как с “Брюгге”, сильно влияют на футболистов. “Зениту” нужно было реабилитироваться за проигрыш в Лиге чемпионов, все ждали от них победы. Но я знал, что им будет очень тяжело сегодня. В “Рубине” очень хороший тренер — Леонид Слуцкий, он знает, как правильно настроить команду на подобные матчи.

Ждал, что в этом сезоне питерцы будут лучше играть в Лиге чемпионов, но третий год подряд нет результата. Все, в том числе боссы “Зенита”, хотят, чтобы команда здорово выступала в Европе. Это намного статуснее, чем результаты в чемпионате России. Семака могут уволить, если “Зенит” проиграет “Боруссии” Д на следующей неделе. Сергею Богдановичу будет очень тяжело и никто не будет смотреть, что у него два чемпионства.

Видимо, чемпионат России — это потолок для Семака. Мы же видим, что вот уже несколько сезонов он ничего не может сделать в Лиге чемпионов. Болею за Семака, но команда хочет результата. Смена тренера — нормальная практика в больших клубах. “Зениту” нужен сильный и уверенный тренер. Не так важно, будет это российский специалист или иностранный», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом чемпионата Салаватом Муртазиным.

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