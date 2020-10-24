«Спартак» обыграл «Краснодар» и вышел на первое место в РПЛ
КРАСНОДАР, 24 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» в матче 12-го тура Тинькофф — Российской
КРАСНОДАР, 24 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» в матче 12-го тура Тинькофф — Российской
Забитыми мячами в составе победителей отметились Эсекьель Понсе (13-я минута), Виктор Мозес (33) и Джордан Ларссон (82), у проигравших отличился Леон Сабуа (59). Для Мозеса этот гол стал первым в составе московского клуба.
«Спартак» не проигрывает в РПЛ на протяжении пяти матчей подряд, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью.
Перед игрой можно было встретить довольно большое количество людей в спартаковских шарфах. Немало болельщиков пришло на матч с детьми. Уже на стадионе болельщики гостей активно поддерживали команду, заставив завестись в ответ тех, кто болеет за «Краснодар». Все болельщики на арене соблюдали дистанцию.
В следующем туре «Спартак» 31 октября примет «Ростов», краснодарская команда в этот же день на выезде встретится с грозненским «Ахматом».