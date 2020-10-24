«Спартак» обыграл «Краснодар» и вышел на первое место в РПЛ

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эсекьель Понсе (13-я минута), Виктор Мозес (33) и Джордан Ларссон (82), у проигравших отличился Леон Сабуа (59). Для Мозеса этот гол стал первым в составе московского клуба.

«Спартак» не проигрывает в РПЛ на протяжении пяти матчей подряд, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью.

В турнирной таблице московский клуб вышел на единоличное первое место, набрав 27 очков, опережая на три очка петербургский «Зенит» и на пять — ЦСКА, который имеет матч в запасе. «Краснодар» располагается на восьмой строчке, набрав 18 очков.

Перед игрой можно было встретить довольно большое количество людей в спартаковских шарфах. Немало болельщиков пришло на матч с детьми. Уже на стадионе болельщики гостей активно поддерживали команду, заставив завестись в ответ тех, кто болеет за «Краснодар». Все болельщики на арене соблюдали дистанцию.