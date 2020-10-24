Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ
Дижон
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико
Бетис
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Шальке-04
30
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Челси
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Осасуна
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Эйбар
01
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Иртыш
32
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Спартак
13
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Ротор
12
Футбол. Зарубежный
19:00
Дженоа
Интер
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Лорьян
Марсель
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Крылья Советов
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Алания
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Велес
Томь
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Нижний Новгород
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Кристал Пэлас
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Барселона
Реал
13
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Рубин
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Айнтрахт Ф
50
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Боруссия М
23
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Герта
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фрайбург
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Спартак-2
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Сампдория
13
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Нефтехимик
34
Футбол. Зарубежный
14:30
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Текстильщик
03
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Енисей
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Сочи
31
Футбол. Первый дивизион
13:00
Краснодар-2
Динамо Бр
00
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие эль-класико за последние 10 лет
15Самые горячие кадры в истории миланского дерби
21:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» добил «Краснодар». И вышел в лидеры чемпионата

Ослабленным травмами и коронавирусом хозяевам не хватило сил на то, чтобы справиться с москвичами.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Матчи между «Краснодаром» и «Спартаком» часто получаются результативными, просто потому что ни один из соперников не привык «сушить» игру и действовать от обороны. В составе хозяев вернулся на тренерскую скамейку пропустивший матч Лиги чемпионов с «Ренном» Мурад Мусаев — у него была ангина, которую удалось быстро вылечить. А вот восстановить футболистов после тяжелого выезда во Францию так быстро не получилось.

В итоге «Краснодар» вполне мог бы составить из пропустивших по той или иной причине встречу со «Спартаком» целую команду.

Отсутствовали Петров, Сорокин, Камболов, Кабелла, Олссон, Классон, Вандерсон, Берг, Ари, Марков. В заявку южане включили сразу двух вратарей и пару ребят из академии. Всего же за замене набралось пять человек, но лишь один из них — Даниил Уткин — мог рассматриваться как усиление.

У гостей, напротив, восстановились Джикия, Жиго и Бакаев, а повреждение, полученное в матче Кубка России Понсе, оказалось несерьезным. В итоге все четверо вышли на поле с первых минут. Также впервые в старте красно-белых появился новичок Виктор Мозес, вышедший в прошлом туре с «Химками» с лавки.

Традиционно выезд в Краснодар — один из самых любимых у болельщиков всех команд. Помимо шикарного стадиона и парка, построенных Сергеем Галицким, на Кубани обычно еще радует и погода. Вот и в этот раз было +24 и солнце — лучшего для игры в футбол в октябре представить, наверное, нельзя.

Фанатов красно-белых в городе оказалось очень много, однако официальная гостевая квота составляла чуть более 500 билетов. Тем не менее, на секторе собралось явно больше 1000 человек, активно гнавших красно-белых вперед.

Во время загрузки произошла ошибка.

И команда с такой поддержкой полетела. Сильно ослабленный «Краснодар», да еще и пытающийся играть в футбол на равных — идеальная жертва. Две контратаки «Спартака» в первом тайме предрешили исход. Первую завершил Понсе, а во второй мастер-класс показал Мозес.

Расстраиваться гости могли лишь из-за действий Максименко, за тайм совершившего две грубые ошибки. Однако в обоих случаях сам же спартаковский вратарь выручил команду, в продолжении атак отразив удары с близкой дистанции.

Второй тайм получился совершенно иным. «Краснодар», которому терять было уже нечего, окончательно раскрепостился и заиграл сильнее. «Спартак» же как будто вышел на поле спокойно докатать оставшиеся 45 минут. Преимущество хозяев в итоге в какой-то момент стало подавляющим. Сработали и замены Мусаева.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пары минут хватило заменившему Шапи Леону Сабуа, чтобы после ошибки спартаковской обороны отыграть один мяч. «Краснодар» на волне успеха полетел забивать второй. И моменты для этого у хозяев возникали — но реализовать их не получилось.

А вот «Спартак» в очередной контратаке все вопросы о победителе снял. Вышедший на замену Кокорин отдал в штрафную на Ларссона, который, финтом убрав защитника, послал мяч в угол — тушите свет.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» в валидольном стиле взял у «Краснодара» три очка и единолично возглавил турнирную таблицу.

В следующем туре красно-белым предстоит матч с «Ростовом», который, судя по всему, состоится в Москве. «Краснодар» же уже в среду примет «Челси» в Лиге чемпионов.

Краснодар
1:3
Первый тайм: 0:2
Спартак
 Сколько зарабатывает Хабиб: гонорары, бизнес, состояние
«Я заслужил этот контракт». Брызгалову дали 50 миллионов долларов, избавились от него, но будут платить еще семь лет
«Реал Мадрид» уничтожил «Барселону» в огненном Эль-Класико
Зенит опозорился два раза за неделю. Теперь Спартак будет первым
«Локомотив» перед «Баварией» проиграл последней команде РПЛ
Скандальный матч «Спартак» — «Сочи» стал последним для арбитра
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь