«Спартак» добил «Краснодар». И вышел в лидеры чемпионата
Ослабленным травмами и коронавирусом хозяевам не хватило сил на то, чтобы справиться с москвичами.
Ослабленным травмами и коронавирусом хозяевам не хватило сил на то, чтобы справиться с москвичами.
Матчи между «Краснодаром» и «Спартаком» часто получаются результативными, просто потому что ни один из соперников не привык «сушить» игру и действовать от обороны. В составе хозяев вернулся на тренерскую скамейку пропустивший матч Лиги чемпионов с «Ренном» Мурад Мусаев — у него была ангина, которую удалось быстро вылечить. А вот восстановить футболистов после тяжелого выезда во Францию так быстро не получилось.
Отсутствовали Петров, Сорокин, Камболов, Кабелла, Олссон, Классон, Вандерсон, Берг, Ари, Марков. В заявку южане включили сразу двух вратарей и пару ребят из академии. Всего же за замене набралось пять человек, но лишь один из них — Даниил Уткин — мог рассматриваться как усиление.
У гостей, напротив, восстановились Джикия, Жиго и Бакаев, а повреждение, полученное в матче Кубка России Понсе, оказалось несерьезным. В итоге все четверо вышли на поле с первых минут. Также впервые в старте
Традиционно выезд в Краснодар — один из самых любимых у болельщиков всех команд. Помимо шикарного стадиона и парка, построенных Сергеем Галицким, на Кубани обычно еще радует и погода. Вот и в этот раз было +24 и солнце — лучшего для игры в футбол в октябре представить, наверное, нельзя.
Фанатов
И команда с такой поддержкой полетела. Сильно ослабленный «Краснодар», да еще и пытающийся играть в футбол на равных — идеальная жертва. Две контратаки «Спартака» в первом тайме предрешили исход. Первую завершил Понсе, а во второй
Расстраиваться гости могли лишь
Второй тайм получился совершенно иным. «Краснодар», которому терять было уже нечего, окончательно раскрепостился и заиграл сильнее. «Спартак» же как будто вышел на поле спокойно докатать оставшиеся 45 минут. Преимущество хозяев в итоге в
Пары минут хватило заменившему Шапи Леону Сабуа, чтобы после ошибки спартаковской обороны отыграть один мяч. «Краснодар» на волне успеха полетел забивать второй. И моменты для этого у хозяев возникали — но реализовать их не получилось.
А вот «Спартак» в очередной контратаке все вопросы о победителе снял. Вышедший на замену Кокорин отдал в штрафную на Ларссона, который, финтом убрав защитника, послал мяч в угол — тушите свет.
«Спартак» в валидольном стиле взял у «Краснодара» три очка и единолично возглавил турнирную таблицу.
В следующем туре