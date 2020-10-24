До дна за «Ротор». «Локомотив» перед «Баварией» проиграл последней команде чемпионата

«Локомотив» вошел в плотнейший график: в выходные РПЛ, среди недели — Лига чемпионов. Перед матчем Марко Николич с предостережением говорил о том, что игра с «Ротором» будет сложной с психологической точки зрения. Оно и понятно, уже во вторник приедет «Бавария». Все же это очень большой контраст, когда сегодня ты играешь с командой, которая забила четыре мяча за весь чемпионат и не одержала ни одной победы, а завтра к тебе приедет монстр, который обычно забивает четыре за матч и обыгрывает вообще всех подряд.

Николич провел умеренную ротацию, в частности, оставив в запасе Антона Миранчука и Федора Смолова. И если первому дали отдохнуть, то выход Виталия Лисаковича вместо второго — это справедливое решение по итогам игры в Зальцбурге.

Матч с «Ротором» для всех старожилов чемпионата России — повод для ностальгии. На табло в Черкизове перед игрой крутили голы из славных 90-х: забивали Олег Гарас и Олег Гарин, Саркис Оганесян и Альберт Саркисян. Правда, зрителей, которые могли бы в эту ностальгию погрузиться, было совсем немного. На фоне уже привычно протестных черкизовских трибун гостевой сектор смотрелся по-настоящему празднично. Болельщики «Ротора» наслаждаются премьер-лигой и поддерживали своих, как в последний раз. А как по-другому, с таким-то положением в таблице? Призыв на одном из баннеров «До дна за “Ротор”» смотрелся двусмысленно.

«Ротор» забил первым. Мурило сбил в своей штрафной Фламариона, и волгоградский бразилец сам пошел бить пенальти. Гильерме отбил, но Фламарион оказался первым на добивании.

«Локомотиву» понадобилось 10 минут, чтобы отыграться. Лисакович навел панику в чужой штрафной, а лучше всех в ситуации разобрался Дмитрий Рыбчинский. Диктор с гордостью объявил о первом голе 22-летнего воспитанника «Локо». Хозяева к концу тайма довели показатель владения мячом практически до 80 процентов, но голевых моментов от этого больше не стало.

Второй тайм «Локомотив» начал куда конкретнее, забивать могли Франсуа Камано и Лисакович. А забил в итоге «Ротор»: вышедший на замену Андрес Понсе исполнил, послав мяч по красивой дуге в дальний угол. Так «Ротор» за час игры забил половину от того, что удалось забить в 11 предыдущих матчах.

«Локомотив» побежал отыгрываться, и Николич освежил нападение, выпустив Миранчука, Смолова и Зе Луиша. Из своих атак хозяева выжали пенальти, назначенный за игру рукой Соломона Кверквелии. Миранчук практически повторил финт Фламариона, отправив мяч в сетку только с добивания. С той лишь разницей, что сам удар пришелся в штангу. Гол не был засчитан: добивать самому в таких случаях правилами запрещено.

В концовке команды обменялись незасчитанными голами, причем в обоих случаях на траектории мяча оказывался игрок в офсайде. Главным событием семи компенсированных минут стало удаление Гжегожа Крыховяка, а «Локо» так и не отыгрался.