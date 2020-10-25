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09:01 (мск), источник: ТАСС

Вторая попытка Рахимова. Программа 12-го тура РПЛ продолжится тремя матчами в воскресенье

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Программа 12-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье тремя матчами. Между собой сыграют екатеринбургский «Урал» и «Тамбов» (14:00 мск), «Ростов» и «Химки» (16:30 мск), грозненский «Ахмат» и «Уфа» (19:00 мск).

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Источник: РИА "Новости"

Новый главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов второй матч подряд в РПЛ проведет против своей бывшей команды. В предыдущем туре у 55-летнего специалиста не получилось справиться со столичным «Локомотивом» (0:1). «Ахмат» Рахимов возглавлял еще в первой половине прошлого сезона. После победы волгоградского «Ротора» в субботу уфимцы опустились на последнюю строчку в турнирной таблице, имея в активе шесть очков после 11 игр.

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Уфа (Уфа)

В среду Рахимов одержал дебютную победу во главе «Уфы», в матче группового этапа Бетсити — Кубка России клуб из столицы Башкортостана разгромил «Чертаново» со счетом 4:0. При этом в РПЛ уфимцы на выезде проиграли в четырех последних матчах, не забив ни одного мяча. Рахимов пять раз обыгрывал грозненскую команду, когда работал в пермском «Амкаре» и «Локомотиве», а в 2014 году его «Ахмат» в Грозном обыграл «Волгу», которую тогда возглавлял нынешний главный тренер грозненцев Андрей Талалаев, со счетом 2:0. После этого поражения нижегородская команда лишилась шансов сохранить место в премьер-лиге.

Ахмат (Грозный)

«Ахмат» после 11 игр находится на 10-й строчке в таблице с 14 очками. В прошлом туре грозненцы крупно уступили на выезде «Ростову» со счетом 0:3, а Талалаев публично высказал недовольство игрой нападающего команды Георгия Мелкадзе, который не реализовал пенальти. У хозяев дисквалифицирован полузащитник Антон Швец, под вопросом участие в матче нападающего Владимира Ильина.

Команды в РПЛ встречались 12 раз, восемь раз сильнее был «Ахмат», четыре — «Уфа».

Урал (Екатеринбург)

Битва за выживание

«Урал» и «Тамбов» являются соседями по нижней части турнирной таблицы. Команда Сергея Первушина в прошлом туре обыграла «Ротор» (2:0) и обошла уральцев. После 11 игр тамбовчане находятся на 12-м месте с 11 очками, «Урал» идет 13-м и имеет на балл меньше. Очное противостояние в Екатеринбурге двух борющихся за выживание команд ожидается сверхпринципиальным.

Тамбов (Тамбов)

Уральцы не выигрывают в чемпионате на протяжении четырех матчей, набрав в них лишь один балл, а в трех последних встречах и вовсе уходили без забитых мячей.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 12, 25.10.2020, 14:00

Урал-Тамбов-

В среду подопечные Юрия Матвеева пробились в 1/8 финала Кубка России благодаря гостевой победе над московским «Велесом» (3:1). К 86-й минуте представитель РПЛ проигрывал со счетом 0:1, но в оставшееся время смог перевернуть игру благодаря хет-трику Эрика Бикфалви. В воскресенье хозяевам не смогут помочь из-за дисквалификации защитник Владимир Рыков и травмированный нападающий Андрей Панюков.

«Тамбов» также успешно преодолел групповой барьер в кубке и вышел в плей-офф турнира после победы на выезде над брянским «Динамо» (2:0). Матч в Екатеринбурге из-за травмы пропустит лучший бомбардир команды Александр Карапетян, забивший в этом сезоне три мяча. Нападающий сборной Армении должен восстановиться к домашней игре с московским «Динамо» 1 ноября. В лазарете гостей также находятся защитники Адесойе Ойеволе и Алексей Грицаенко.

В прошлом сезоне «Урал» дважды обыграл «Тамбов» со счетом 2:1. Команды еще два раза пересекались в Кубке ФНЛ, который проходит в феврале на Кипре во время зимней паузы в чемпионате. В прошлом году победу праздновали тамбовчане (4:1), а в 2017-м — уральцы (2:1).

Ростов (Ростов-на-Дону)

Казарцев назначен главным арбитром на второй матч РПЛ подряд

Закроет воскресную программу тура матч в Ростове-на-Дону между «Ростовом» и «Химками». Команда Валерия Карпина после 11 игр идет на шестом месте в турнирной таблице с 20 очками, а подмосковный клуб расположился в зоне прямого вылета, на 15-й позиции с шестью баллами.

Химки (Химки)

Перед закрытием трансферного окна «Ростов» провел мощную работу на трансферном рынке, клуб не только расстался с семью игроками, но и приобрел новичков. В команде появились норвежский защитник Хайтам Алеесами и шведские полузащитники Армин Гигович и Понтус Алмквист, никто из них пока не попадал в заявку на матч РПЛ. У ростовчан под вопросом участие в матче полузащитника Хорена Байрамяна.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 12, 25.10.2020, 16:30

Ростов-Химки-

При Игоре Черевченко «Химки» провели уже три матча: одержали первую победу в чемпионате, обыграв «Динамо» со счетом 1:0, и уступили при равных шансах в двух последних встречах с «Локомотивом» (1:2) и «Спартаком» (2:3). Несмотря на статус аутсайдера, химчане неизменно забивают в последних восьми матчах РПЛ. Голевую традицию химчане продолжили и в гостевом кубковом матче против «Нижнего Новгорода» (1:1), где в марафонской серии послематчевых пенальти из 20 ударов нервы не дрогнули даже у вратаря Дмитрия Хомича, забившего решающий мяч. У красно-черных травмирован полузащитник Данил Казанцев, под вопросом участие защитника Александра Филина и нападающего Аршака Коряна.

Между собой с учетом Кубка России команды встречались семь раз. Четыре победы на счету «Ростова», две — у химчан, один матч завершился вничью. В последний раз соперники встречались 11 лет назад, когда чемпионат России проходил по системе «весна — осень». В сезоне-2009 оба раза выиграли ростовчане: дома со счетом 2:0, в Химках — 1:0.

Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев, который был временно отстранен от судейства после скандального матча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2). В октябре 40-летний рефери стал вновь привлекаться к обслуживанию матчей РПЛ. В прошлом туре Казарцев работал главным арбитром на матче «Ротор» — «Тамбов» (0:2).

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