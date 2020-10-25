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14:25 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Краснодара» назвал предвзятым судейство в матче РПЛ против «Спартака»

ТАСС, 25 октября. Московский «Спартак» победил «Краснодар» в гостевом матче в рамках 12-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) благодаря предвзятому судейству. Так считает генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг, чье заявление опубликовано на официальном сайте клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Встречу обслуживал главный судья Владислав Безбородов, за систему видеоассистента рефери (VAR) отвечал Кирилл Левников.

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«Хочется заметить “Спартаку”, что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу “Спартака” в прошедшем матче. “Спартак”, вы не сделали “красиво”. Вам эту победу на блюдечке принесли Безбородов и Левников», — говорится в заявлении.

Краснодар (Краснодар)

Руководство краснодарского клуба указывает на решения арбитров по первому забитому голу «Спартака» и отмененному голу «Краснодара». «На наш взгляд, оба эти момента по сути своей одинаковы. В первом случае налицо нарушение правил — игрок “Спартака” отталкивает соперника двумя руками, во втором случае была “борьба” в штрафной площади и мяч находился не в зоне этой борьбы. Оба эти момента при их схожести по сути были оценены главным судьей матча диаметрально противоположным образом. В первом случае гол засчитан, во втором — отменен. И оба эти решения оказали влияние на окончательный результат,» — поясняет Хашиг.

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Спартак (Москва)

«Имея под рукой все средства VAR, вы не должны были позволить судье Безбородову после забитого первого гола “Спартака” быстро начать игру, — обратился к Левникову гендиректор “Краснодара”. — Вы не могли не видеть того, что правила были нарушены, и вы не остановили игру, чтобы внимательно разобрать этот момент, который являлся решающим. Ошибки в игре возможны. Но, будучи судьей на VAR, имея под рукой все необходимые для проверки момента средства, то, что вы этого не сделали, недопустимо».

«Спартак» одержал победу со счетом 3:1, красно-белые вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ.

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Краснодар
1:3
Первый тайм: 0:2
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