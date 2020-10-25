Гендиректор «Краснодара» назвал предвзятым судейство в матче РПЛ против «Спартака»

Встречу обслуживал главный судья Владислав Безбородов, за систему видеоассистента рефери (VAR) отвечал Кирилл Левников.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0f4c349dca53e83f6223" data-vnd="0f4c349dca53e83f6223" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0f4c349dca53e83f6223" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Хочется заметить “Спартаку”, что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу “Спартака” в прошедшем матче. “Спартак”, вы не сделали “красиво”. Вам эту победу на блюдечке принесли Безбородов и Левников», — говорится в заявлении.

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Руководство краснодарского клуба указывает на решения арбитров по первому забитому голу «Спартака» и отмененному голу «Краснодара». «На наш взгляд, оба эти момента по сути своей одинаковы. В первом случае налицо нарушение правил — игрок “Спартака” отталкивает соперника двумя руками, во втором случае была “борьба” в штрафной площади и мяч находился не в зоне этой борьбы. Оба эти момента при их схожести по сути были оценены главным судьей матча диаметрально противоположным образом. В первом случае гол засчитан, во втором — отменен. И оба эти решения оказали влияние на окончательный результат,» — поясняет Хашиг.

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«Имея под рукой все средства VAR, вы не должны были позволить судье Безбородову после забитого первого гола “Спартака” быстро начать игру, — обратился к Левникову гендиректор “Краснодара”. — Вы не могли не видеть того, что правила были нарушены, и вы не остановили игру, чтобы внимательно разобрать этот момент, который являлся решающим. Ошибки в игре возможны. Но, будучи судьей на VAR, имея под рукой все необходимые для проверки момента средства, то, что вы этого не сделали, недопустимо».