Гендиректор «Краснодара» назвал предвзятым судейство в матче РПЛ против «Спартака»
ТАСС, 25 октября. Московский «Спартак» победил «Краснодар» в гостевом матче в рамках 12-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 25 октября. Московский «Спартак» победил «Краснодар» в гостевом матче в рамках 12-го тура Тинькофф — Российской
Встречу обслуживал главный судья Владислав Безбородов, за систему видеоассистента рефери (VAR) отвечал Кирилл Левников.
«Хочется заметить “Спартаку”, что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу “Спартака” в прошедшем матче. “Спартак”, вы не сделали “красиво”. Вам эту победу на блюдечке принесли Безбородов и Левников», — говорится в заявлении.
Руководство краснодарского клуба указывает на решения арбитров по первому забитому голу «Спартака» и отмененному голу «Краснодара». «На наш взгляд, оба эти момента по сути своей одинаковы. В первом случае налицо нарушение правил — игрок “Спартака” отталкивает соперника двумя руками, во втором случае была “борьба” в штрафной площади и мяч находился не в зоне этой борьбы. Оба эти момента при их схожести по сути были оценены главным судьей матча диаметрально противоположным образом. В первом случае гол засчитан, во втором — отменен. И оба эти решения оказали влияние на окончательный результат,» — поясняет Хашиг.
«Имея под рукой все средства VAR, вы не должны были позволить судье Безбородову после забитого первого гола “Спартака” быстро начать игру, — обратился к Левникову гендиректор “Краснодара”. — Вы не могли не видеть того, что правила были нарушены, и вы не остановили игру, чтобы внимательно разобрать этот момент, который являлся решающим. Ошибки в игре возможны. Но, будучи судьей на VAR, имея под рукой все необходимые для проверки момента средства, то, что вы этого не сделали, недопустимо».
«Спартак» одержал победу со счетом 3:1,