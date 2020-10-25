«Надо любить футбол, а не деньги». Степашин объяснил, почему Кокорин не перешел в «Динамо»

— Бувач говорил, что он летом хотел взять в «Динамо» Александра Кокорина, но по каким-то причинам не получилось.

— Нет, ну я же член совета директоров. Тем более, Кокору я знаю с 17 лет. Надо иногда цену себе знать, и всё будет нормально. Надо любить футбол, а не деньги. (Севастиан Терлецкий).