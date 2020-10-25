«Урал» и «Тамбов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Тамбов» набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ , «Урал», прервавший серию из трех поражений, с 11 баллами располагается строчкой ниже.

В следующем туре «Урал» 1 ноября сыграет в гостях с «Уфой», «Тамбов» в тот же день примет московское «Динамо».