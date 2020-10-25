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16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» и «Тамбов» сыграли вничью в матче РПЛ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Воскресная встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 0:0.

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Урал (Екатеринбург)

«Тамбов» набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, «Урал», прервавший серию из трех поражений, с 11 баллами располагается строчкой ниже.

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Тамбов (Тамбов)

В следующем туре «Урал» 1 ноября сыграет в гостях с «Уфой», «Тамбов» в тот же день примет московское «Динамо».

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