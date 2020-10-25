«Урал» и «Тамбов» сыграли вничью в матче РПЛ
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче 12-го тура Российской
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче 12-го тура Российской
Воскресная встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 0:0.
«Тамбов» набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, «Урал», прервавший серию из трех поражений, с 11 баллами располагается строчкой ниже.
В следующем туре «Урал» 1 ноября сыграет в гостях с «Уфой», «Тамбов» в тот же день примет московское «Динамо».