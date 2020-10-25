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16:14 (мск), источник: Vesti.kz

Исламбек Куат остался в запасе на матч с бывшим клубом Зайнутдинова

Игра пройдет на «Ростов Арене».

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Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Химок» на матч 12-го тура российской премьер-лиги.

Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат остался в запасе. В текущем сезоне РПЛ он провел четыре игры за подмосковный клуб.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Козлов, Осипенко, Мамаев, Еременко, Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Обухов, Полоз.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Поярков, Гапечкин, Алеесами, Байрамян, Тугарев, Сухомлинов, Алмквист, Гигович, Тошевски, Сохиев.

«Химки»: Лантратов, Гапон, Логашов, Идову, Тихий, Глушаков, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате, Долгов.

Запасные: Хомич, Генералов, Данилкин, Филин, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Могилевец, Липовой, Куат, Дядюн, Алиев.

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