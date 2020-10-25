Исламбек Куат остался в запасе на матч с бывшим клубом Зайнутдинова
Игра пройдет на «Ростов Арене».
Игра пройдет на «Ростов Арене».
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Химок» на матч 12-го тура российской
Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 19:30 по времени
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат остался в запасе. В текущем сезоне РПЛ он провел четыре игры за подмосковный клуб.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Козлов, Осипенко, Мамаев, Еременко, Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Обухов, Полоз.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Поярков, Гапечкин, Алеесами, Байрамян, Тугарев, Сухомлинов, Алмквист, Гигович, Тошевски, Сохиев.
«Химки»: Лантратов, Гапон, Логашов, Идову, Тихий, Глушаков, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате, Долгов.
Запасные: Хомич, Генералов, Данилкин, Филин, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Могилевец, Липовой, Куат, Дядюн, Алиев.