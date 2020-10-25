«Краснодар» атакует «Спартак» и Безбородова. Справедливо? Разбираемся

Победа «Спартака» в Краснодаре получилась яркой и вывела красно-белых на чистое первое место в таблице. Но она не обошлась без судейского скандала.

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В «Краснодаре» остались очень недовольны судейством Безбородова. На следующий день после матча гендиректор клуба Владимир Хашиг сделал очень мощное заявление:

Краснодар (Краснодар) Все о команде

«Обычно, когда считаем, что судья ошибся во время нашего матча, мы подаём жалобу и никак её не комментируем, так как видим, какую большую работу проводит новое руководство судейского комитета, и понимаем, что идёт становление правильной работы, и мы должны терпеть. Но после слов руководства “Спартака”, что “ребята сделали красиво” (и это главная реакция СМИ на то, что происходило в матче “Краснодар” — “Спартак”), считаем необходимым высказать отношение к произошедшему. “Красиво” сделали “ребята” Безбородов и Левников. Хочется заметить “Спартаку”, что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу “Спартаку” в прошедшем матче. Почему мы считаем засчитанный первый забитый гол “Спартака” и отменённый второй гол “Краснодара” не ошибками, а предвзятыми решениями? На наш взгляд, оба эти момента по сути своей одинаковы. В первом случае налицо нарушение правил — игрок “Спартака” отталкивает соперника двумя руками. Во втором случае была “борьба” в штрафной площади и мяч находился не в зоне этой борьбы. Оба эти момента при их схожести по сути были оценены главным судьёй матча диаметрально противоположным образом. В первом случае гол засчитан, во втором — отменён. И оба эти решения оказали влияние на окончательный результат. На наш взгляд, именно в этом и состоит предвзятость. При этом, если к господину Безбородову уже давно бесполезно обращаться, я бы хотел обратиться к Кириллу Левникову. Кирилл, вы ещё достаточно молодой человек, вы в начале пути своей судейской карьеры. На вас и таких как вы надежда в том, чтобы сделать наш футбол чище и лучше. Имея под рукой все средства VAR, вы не должны были позволить судье Безбородову после забитого первого гола “Спартака” быстро начать игру. Вы не могли не видеть того, что правила были нарушены, и вы не остановили игру, чтобы внимательно разобрать этот момент, который являлся решающим. Ошибки в игре возможны. Но, будучи судьёй на VAR, имея под рукой все необходимые для проверки момента средства, вы этого не сделали — недопустимо! “Спартак” из-за одного момента в игре с “Сочи” грозился “сняться” с чемпионата. И вся пресса при поддержке комментаторов и аналитиков заставила всех нас неделю наблюдать за этой истерией. Во вчерашнем матче таких моментов было два, и тишина! Можем лишь признать, что “Спартак” добился того, чего хотел. Их судят так, как они этого хотели. Победу вам принесли судьи. Санкции… Ну господин Безбородов, он непотопляем, он же не Казарцев. На своем сайте мы выкладываем видео обоих моментов. Делаем это для наших болельщиков, чтобы они могли своими глазами увидеть то, что происходило в этом матче. Ещё раз хотел был повторить: “Спартак”, вы не сделали “красиво”. Вам эту победу “на блюдечке” принесли Безбородов и Левников».

Rutube.ru

В РФС на заявление «Краснодара» уже отреагировали

Было понятно, что такой залп не пройдёт бесследно. Специально для «Чемпионата» глава судейского корпуса Ашот Хачатурянц отреагировал на заявление Хашига:

Спартак (Москва) Все о команде

«Люди в “Краснодаре” очень эмоциональны. По-человечески их можно понять. Трактовка момента с отменённым голом “Краснодара” действительно могла быть им непонятной. Если судья даёт бороться, то не надо было давать свисток до забитого гола. Это всё можно понять. Но все экспертные оценки будут после того, как ЭСК рассмотрит все эпизоды. В комитете присутствуют лучшие отечественные и европейские эксперты. Думаю, в ближайшее время “Краснодар” пришлёт запрос. Всё будет рассмотрено».

Разбор судейства от Игоря Федотова

Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, разобрал работу Безбородова.

— Что Безбородов мог увидеть в моменте с голом Понсе? Чем этот момент с голом отличается от такого же в центре поля? Все судьи за такое бы назначили штрафной удар. Можно подумать, как видел момент Безбородов: оба игрока стремились к мячу, шла борьба за позицию, а Понсе левой рукой отталкивал защитника. Судья ещё может сказать, что защитник в последний момент пытался сыграть в подкате, и упал он не от толчка Понсе, а от того, что терял равновесие и пытался сыграть в подкате.

Но тогда возникает вопрос: если Безбородов допустил такую планку единоборств, как с голом Понсе, то что он мог увидеть на 65-й минуте в штрафной «Спартака»? Да, руку на спину Жиго положили, и защитник начал заваливаться. Но почему Понсе он дал бороться, а тут нет? И там, и там руки пошли в ход, Жиго правую тоже в сторону выставлял. Где одинаковый подход к эпизодам?

Отмазать Безбородова можно, но если Понсе нормально боролся, то и Мартынович — тоже. Это не предвзятость, а неодинаковая трактовка эпизодов. Сначала он обозначил одну планку борьбы, а потом её поменял.

Но важно, что отменённого гола «Краснодара» не было, свисток прозвучал раньше, чем мяч влетел в ворота Максименко, поэтому VAR вмешаться тут не мог. Так что тут вопрос к трактовке единоборств, к этому и нужно придираться.

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Но Федотов не считает судейство предвзятым

— Не могу сказать, что судейство было предвзятым, оно скорее непонятное, поэтому не могу назвать его «проспартаковским». На 84-й минуте Умярову показали жёлтую карточку неправильно — игрок «Краснодара» выставил руку и попал Умярову в лицо, но, падая, Умяров задел соперника. И получил за это жёлтую. Так что нельзя сказать, что судейство Безбородова в этом матче было «проспартаковским», — сказал Федотов.

Интересно, каким будет решение ЭСК, хотя формально к арбитру придраться сложно. Из нашего источника в РФС нам уже стало известно, что работой Безбородова в РФС были возмущены: «В РФС разочарованы и возмущены работой Безбородова. Судейство в игре с “Краснодаром” было на низком уровне. Если эта судейская бригада позволит себе такую работу ещё раз, то могут закончить свои карьеры», — заявил собеседник «Чемпионата».