Газизов ответил на претензии «Краснодара» по поводу предвзятого судейства

В субботу «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 3:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В воскресенье генеральный директор «быков» Владимир Хашиг выступил с критикой работы арбитров. «Победу в матче “Спартаку” принесли предвзятое судейство Владислава Безбородова и работа на VAR Кирилла Левникова. Судьи своими решениями обеспечили победу “красно-белым” в прошедшем матче», — заявил Хашиг.

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«Я понимаю разочарование Хашига от результата прошедшего матча, но хочу напомнить ему его же слова после мартовской победы над «Спартаком», — заявил Газизов в интервью «Спорт-Экспрессу».

В марте «Краснодар» на выезде обыграл «Спартак» благодаря голу Ари с пенальти. После матча Хашиг сообщил, что не будет комментировать судейство.

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