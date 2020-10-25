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18:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Газизов ответил на претензии «Краснодара» по поводу предвзятого судейства

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал высказывания Владимира Хашига о судействе в последнем матче «Краснодара» с «красно-белыми».

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Источник: РИА "Новости"

В субботу «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 3:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В воскресенье генеральный директор «быков» Владимир Хашиг выступил с критикой работы арбитров. «Победу в матче “Спартаку” принесли предвзятое судейство Владислава Безбородова и работа на VAR Кирилла Левникова. Судьи своими решениями обеспечили победу “красно-белым” в прошедшем матче», — заявил Хашиг.

Краснодар (Краснодар)

«Я понимаю разочарование Хашига от результата прошедшего матча, но хочу напомнить ему его же слова после мартовской победы над «Спартаком», — заявил Газизов в интервью «Спорт-Экспрессу».

В марте «Краснодар» на выезде обыграл «Спартак» благодаря голу Ари с пенальти. После матча Хашиг сообщил, что не будет комментировать судейство.

Спартак (Москва)

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 27 очков. «Краснодар» отстает от лидера РПЛ на девять очков.

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1:3
Первый тайм: 0:2
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